Cottonwood Media, ein Produktionshaus speziell für Kinder-Content, hat angekündigt, zusammen mit dem ZDF, ZDF Studios, France Télévisions und in Zusammenarbeit mit der Opéra national de Paris an einer 3D-CGI-Animationsdramaserie zu arbeiten. Die heißt "20 Dance Street", entstehen sollen 26 rund halbstündige Folgen. Die Vorproduktion soll demnach im Herbst beginnen. Die Serie wurde außerdem auch an RTBF (Belgien) vorverkauft.

"20 Dance Street" richtet sich an 6- bis 11-jährige Kinder. Im Mittelpunkt steht die 11-jährige Maya, die die Karibik verlässt, um an der renommierten Ballettschule der Pariser Oper zu studieren, ohne zu ahnen, dass sich ihr Schicksal für immer ändern wird. Ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Altruismus zeigen sich, als sie weit weg von zu Hause in das Unbekannte eintaucht, während sie sich durch Freud und Leid bewegt, geleitet von einem einzigen Traum: Primaballerina zu werden. Die Serie verbindet Drama und Komödie mit einer fortlaufenden Handlung, gezeigt wird Maya während ihres ersten Jahres an der Ballettschule.

Die "ultrarealistische Tanzszenen" in der Serie sind von professionellen Tänzern per Motion Capture aufgenommen worden. Für den weltweiten Vertrieb zeichnen Federation Kids & Family und ZDF Studios verantwortlich. "20 Dance Street" wurde von Christel Gonnard geschrieben und entwickelt sowie von Romy Yao inszeniert. Die Entwürfe stammen von David François.

Nicole Keeb, Leiterin der Abteilung Internationale Koproduktionen und Akquisitionen, Kinder- und Jugendprogramme, ZDF, sagt: "Wir freuen uns sehr, Teil dieses neuen, aufregenden und zutiefst bewegenden Ballettabenteuers zu sein - wieder einmal in Zusammenarbeit mit Cottonwood und den ZDF Studios. Nach dem Erfolg von 'Find Me in Paris' und 'Spellbound', unseren hochkarätigen Live-Action-Serien, dachten wir, es sei an der Zeit, die Welt des Balletts durch Animation zu erkunden und ein etwas jüngeres Publikum zu erreichen. Et voilà!"

Und Arne Lohmann, Bereichsleiter Junior bei ZDF Studios, ergänzt: "Die Geschichte von Maya und ihren Freunden hat uns sofort in ihren Bann gezogen, ebenso wie die Art und Weise, wie die Bücher von Elizabeth Barféty für die Leinwand adaptiert werden. Wir sind zuversichtlich, dass sich Kinder auf der ganzen Welt genauso in ‘20 Dance Street’ verlieben werden wie wir und dass es ein internationaler Erfolg werden wird."

Die Mitbegründer von Cottonwood Media, David Michel, Cécile Laurenson und Zoé Carrera Allaix, sagen: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem ZDF und France Télévisions an einer weiteren spannenden Serie arbeiten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass ‘20 Dance Street’ einen universellen Nerv bei Kindern treffen wird, da unsere unverwüstliche Hauptfigur viele Prüfungen im Leben gemeistert hat und dennoch ein Beispiel für eine junge Person ist, die alles auf die leichte Schulter nimmt. Im Laufe der Geschichte werden viele nachvollziehbare Themen wie Freundschaft, Verlassenheit, Lebensfreude, Verrat und vieles mehr behandelt, die die Zuschauer fesseln werden."