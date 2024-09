Tschüss Köln, hallo Hamburg: Mit Verantwortung für den Standort im Norden wird Bernd von Fehrn zum 15. November Geschäftsführer der Network Movie GmbH, verstärkt damit die bestehende Geschäftsführung um Wolfgang Cimera und Lasse Scharpen. In seinen neuen Verantwortungsbereich fallen die fürs ZDF produzierten Filmreihen wie „Solo für Weiss“ und „In Wahrheit“. Von Fehrn war zuletzt als Director Fiction/Scripted bei Warner Bros ITVP in Köln tätig, insgesamt 14 Jahre dort an Bord. Zu seinen Credits dort gehörten „Die LottoKönige“ (WDR) „Friesland“ (ZDF), „KBV - Keine besonderen Vorkommnisse“ (RTL+), „Love Addicts“ (Prime Video) und „Zwei Seiten des Abgrunds“ (RTL+/TNT).

„Ich freue mich außerordentlich auf diese neue, spannende Herausforderung, die mich dankenswerterweise in meine alte Fast-Heimat und erklärte Lieblingsstadt Hamburg zurückführt“, erklärt von Fehrn mit persönlicher Note - und Lob für den neuen Brötchengeber: „Network Movie habe ich stets als eine den Markt durch Beständigkeit, Innovation, Professionalität und ausgewiesene Qualität prägende und konstant bereichernde Kreativschmiede erleben dürfen.“ Eine entsprechende Ehre sei es, künftig mit dem Team um Wolfgang Cimera und Lasse Scharpen arbeiten zu können. Die wiederum betonen die Unerlässlichkeit „starker und visionärer Partner“ - und die personelle Verstärkung in diesem Sinne.

Network Movie mit Standorten in Köln, Hamburg und München ist eine hundertprozentige Tochter von ZDF Studios, produziert Filme, Reihen und Serien. Im vergangenen Jahr gewann der Fernsehfilm „Die Bürgermeisterin“ den Deutschen Fernsehpreis. Zu den laufenden Serien gehören u.a. „Bettys Diagnose“, „SOKO Hamburg“, „SOKO Köln“ und „Die Chefin“ fürs ZDF. Unter dem Label Studio Zentral entstanden Serien wie „Höllgrund“ oder die kommenden Produktionen „Love Sucks“ für ZDFneo und „Angemessen Angry“ für RTL+.

Dr. Markus Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Studios: „Ich freue mich, dass wir mit Bernd von Fehrn einen der kreativsten und profiliertesten Produzenten in Deutschland als neuen Geschäftsführer für Network Movie gewinnen konnten. Zusammen mit Wolfgang Cimera und Lasse Scharpen wird Bernd das erfolgreiche Portfolio langlaufender Reihen und Serien genauso in die Zukunft führen wie die Entwicklung und Produktion von neuen, innovativen Stoffen für Sender und Streamer vorantreiben.“

Ungewöhnlich stilvoll: Im Zuge der Kommunikation seines Wechsels zu Network Movie bleibt Bernd von Fehrn der Raum für persönliche Worte an die bisherige berufliche Heimat - nach immerhin 14 Jahren bei Warner: „Mein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle auch noch einmal an René Jamm und natürlich das gesamte Team der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH für das Vertrauen und die großartige, erfüllende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.“