am 03.09.2024 - 15:47 Uhr

Drei Mal war das einst von Raab eingeführte Turmspringen bei RTL zu sehen, am 21. September kehrt es nun zurück zu seinem alten Sender und wird als "TV Total Turmspringen 2024" neu aufgelegt - knapp neun Jahre nach der letzten Ausgabe mit Raab. Moderiert wurde das Event schon damals von Steven Gätjen, der auch diesmal wieder durch den Abend führen wird. Die Teilnehmer am Sprungturm werden diesmal von Viviane Geppert befragt, als Kommentator hat man Christian Straßburger an Bord geholt.

Sebastian Pufpaff wird an diesem Abend sowohl im Einzel- als auch im Synchronspringen antreten. Im Einzelspringen sind außerdem Olympia-Teilnehmer und Kunstturner Andreas Toba, Handall-Weltmeister Mimi Kraus, Schrotthändler Manni Ludolf, Schauspielerin Luna Schweiger, Kunstturner und mehrfacher Europameister Marcel Nguyen, Fußballer Sascha Mölders, Moderatorin Isabella Franke und die aus Reality-Formaten bekannten Diogo Sangre und Linda Nobat an dabei.

Beim Synchronspringen tritt Sebastian Pufpaff gemeinsam mit Simon Gosejohann an, die anderen Teams bestehen aus den Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick, die demnächst auch in einem eigenen Joyn-Format zu sehen sein werden, die "GNTM"-Models Lea und Lucas, die Streamer Paulomuc und Aditotoro sowie die Reality-Stars Maurice und Cecilia sowie Yasin Mohamed und Tim Kühnel.

Das "TV Total Turmspringen" gehört zur großen "TV Total"-Offensive von ProSieben im Rahmen derer beispielsweise auch noch ein Wrestling-Abend, der "Bundesvision Comedy Contest" und im Winter eine zweite "TV Total"-Ausgabe pro Woche ansteht. Alle Sendungen werden von Brainpool produziert und sind wohl auch als Reaktion darauf zu sehen, dass RTL in den kommenden Monaten und Jahren offenbar viel mit Stefan Raab vorhat und dafür mindestens 90 Millionen Euro locker macht.