am 04.09.2024 - 11:32 Uhr

Kundinnen und Kunden von MagentaTV haben ab sofort auch die Möglichkeit, den Streamingdienst Apple TV+ über die Telekom-Plattform zu abonnieren. Wer sich für ein einjähriges Abo entscheidet, zahlt 6 Euro monatlich. Regulär kostet Apple TV+ 9,99 Euro im Monat. Apple TV+ erschließt sich damit eine potenziell große Kundschaft - und das zu einem zeitlich kritischen Moment.

Am 2. Oktober feiert beim Streamingdienst mit "Where’s Wanda?" die erste deutsche Serie ihre Premiere. Die von UFA Fiction produzierte Serie ist mit Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon, Nikeata Thompson, Palina Rojinski, Kostja Ullmann und Harriet Herbig-Matten prominent besetzt. Axel Stein und Heike Makatsch spielen Dedo und Carlotta Klatt, die verzweifelt nach ihrer bereits vor Monaten spurlos verschwundenen Tochter Wanda suchen. Weil die Polizei nicht weiter kommt, nimmt die Familie die Sache selbst in die Hand und besorgt sich Überwachungsgeräte - und verwanzt erst die Nachbarschaft und schließlich den halben Vorort.

Durch den Deal mit der Telekom wird man bei Apple hoffen, eine signifikante Anzahl an Neukunden zu gewinnen. Die erste deutschsprachige Serie kann da in jedem Fall ein gutes Verkaufsargument sein. Darüber hinaus gibt’s auf der Plattform auch Serien wie "Ted Lasso", "The Morning Show", "Silo" oder auch "Severance" zu sehen.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom, sagt: "Wir haben den Anspruch, der beste Content-Aggregator für alle Zielgruppen zu sein. Deshalb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu den relevanten Content-Anbietern, alles aus einer Hand. Die Integration von Apple TV+ und die attraktiven Konditionen für unsere Kundinnen und Kunden sind ein wichtiger Meilenstein und so können wir mit Zuschauerfavoriten wie ‚Ted Lasso‘, ‚The Morning Show‘ und ‚Slow Horses‘ und der neuen Serie ‚Where's Wanda?‘ begeistern."