Mit zwischen sechseinhalb und acht Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen war "Kampf der Realitystars" im linearen RTLzwei-Programm auch 2024 ein Quotenerfolg, wenngleich man auf diesem Ausspielweg an die Werte der Jahre zuvor nicht ganz anknüpfte. Zahlen über die Abrufe auf RTL+ liegen wie üblich nicht im Detail vor. Klar ist inzwischen: Die Realityshow wird mit einer weiteren Staffel fortgesetzt, allerdings sind Veränderungen geplant.

Gegenüber DWDL.de hat RTLzwei bestätigt, dass Cathy Hummels dann nicht mehr dabei ist. Ihre Arbeit beim Format war immer wieder auch auf Kritik gestoßen. 2022 etwa schrieb DWDL.de in Zusammenhang mit Cathy Hummels von einem "Moderationsroboter". Der Sender spricht nun von einer "inhaltlichen Weiterentwicklung" des Formats und einem Abschied im besten Einvernehmen. Hummels war bisher Moderatorin der jeweils am Ende einer Folge gelegenen "Stunde der Entscheidung". Dabei haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig nominiert und somit aus dem Format geworfen. Ob dieser Part künftig einer Moderation bedarf, ist offen.



Cathy Hummels selbst lässt durchblicken, dass die Entscheidung, aus dem Format auszusteigen, auch private Gründe hat. "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht – und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein, mit ihm Hausaufgaben machen, ihn auf Tests vorbereiten, einfach für ihn da sein."

© RTLzwei/Kathrin Kraus Malte Kruber

"KdRs" ist derweil nicht das einzige Projekt von Hummels, das endet. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein mit ihrem Bruder geplantes Buchprojekt nicht finalisiert wird. Hintergrund ist ein nicht vorhandener Doktortitel vom Hummels' Bruder, ein solcher Titel wurde aber auf dem schon veröffentlichten Buchcover genannt. Inzwischen prüft auch die Staatsanwaltschaft, ob es einen Anfangsverdacht für eine Strafbarkeit wegen Titelmissbrauchs gibt.