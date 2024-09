Ab dem 30. September steht bei RTL wieder "Bauer sucht Frau" auf dem Programm, bei RTL+ noch eine Woche zuvor. Das ist erheblich früher als noch im vergangenen Jahr, als die Staffel erst am 20. November an den Start gegangen war. Grund für den früheren Start: RTL verabschiedet sich nach drei Jahren wieder von seiner Taktik, mit "Bauer sucht Frau" sowohl den Montag- als auch den Dienstagabend zu bespielen und zeigt in diesem Jahr wieder nur noch eine Folge pro Woche auf dem ursprünglich angestammten Montags-Platz.

Zugleich fällt die neue Staffel noch länger aus als im vergangenen Jahr und wird 13 Folgen umfassen - im Vergleich zu zehn im Vorjahr und zwölf im Jahr 2022. Genug Material, um die zusätzlichen Sendeminuten zu füllen, dürfte es schon dadurch geben, dass RTL zum 20-jährigen Jubiläum mehr Bäuerinnen und Bauern denn je verkuppeln will - insgesamt sind es diesmal 14 an der Zahl, zwei mehr als in den letzten Jahren.

Die Spanne reicht dabei alterstechnisch vom 70-jährigen heiner mit Reiterhof in der Oberpfalz bis zu den beiden 22-jährigen Paul aus Sachsen und Yannik aus der Schwäbischen Alb. Mit Saskia und Jennifer sind zudem auch zwei Landwirtinnen mit von der Partie. Gesicht und Moderatorin des Formats bleibt wie üblich Inka Bause. Produziert wird "Bauer sucht Frau" von der Magis TV GmbH.

Im Anschluss an "Bauer sucht Frau" (bzw. an "RTL direkt") zeigt RTL montags ab 22:35 Uhr dann auch diesmal wieder "Ralf, der Bauernreporter". Ralf Herrmann blickt dabei hinter die Kulissen des Scheunenfests und geht mit Moderatorin Inka Bause auf Zeitreise in ihre Vergangenheit, besucht aktuelle Bauern wie auch Publikumslieblinge der vergangenen Jahre. Übrigens: Dass die TV-Kuppelei durchaus funktioniert, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Seit dem Start des Formats gab es bei etwas mehr als 200 teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern über 40 Hochzeiten, fast 50 Babys wurden geboren.