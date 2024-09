Ab und an unterlaufen auch der Fragenredaktion von "Wer wird Millionär?" mal Fehler - so wie bei der am gestrigen Dienstag ausgestrahlten Folge. Die 32.000 Euro-Frage lautete da: "Wen googelten die Deutschen in der Kategorie 'Persönlichkeiten international' 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift?". Als Antwortmöglichkeiten waren Margot Robbie, Queen Camilla, Elon Musk und Harry Kane vorgeschlagen.

Kandidatin Laura Harbig hatte keinen Joker mehr, überlegte lange, entschied sich für Elon Musk - und fiel auf 500 Euro zurück. Als richtige Antwort wurde stattdessen Harry Kane angegeben. RTL berief sich dabei wohl auf die Google Trends 2023, die von dem Suchmaschinen-Giganten selbst alljährlich veröffentlicht und von zahlreichen Medien aufgegriffen werden - allerdings mit dem Schönheitsfehler, dass sie bereits 20 Tage vor Jahresende erscheinen und das komplette Jahr somit generell gar nicht abdecken können.

Nun jedenfalls heißt es seitens RTL ohne weitere Erläuterung: "Nach intensiver Prüfung haben wir festgestellt, dass keine der vier Antwortmöglichkeiten richtig ist. Taylor Swift war 2023 die meist gegoogelte 'Persönlichkeit International'."

Laura Harbig werde dementsprechend nun noch einmal eine zweite Chance erhalten. Da sie im Rahmen einer "3-Millionen-Euro-Woche" angetreten ist und die übrigen Folgen dieser Woche schon produziert sind, muss sie allerdings noch bis zur nächsten "3-Millionen-Euro-Woche" warten. Fährt man im Rhythmus der letzten Jahre fort, könnte es Anfang des kommenden Jahres soweit sein.