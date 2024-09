Sat.1 hat unter dem Titel "Geht's noch?! - Die irrwitzige Verbrauchershow" ein neues Format angekündigt. Laut Ticket-Webseite finden in diesen Tagen Aufzeichnungen für insgesamt drei Folgen statt. Sat.1 stellt auf Nachfrage zunächst nur zwei Ausgaben des von Constantin Entertainment produzierten Formats in Aussicht: Die Premiere findet am Montag, den 23. September zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr statt. Eine weitere Folge soll in der darauffolgenden Woche auf dem gleichen Sendeplatz zu sehen sein.

Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning sind die Gastgeber der neuen Show. Gemeinsam mit prominenten Gästen präsentieren sie Verbraucher-Themen, "die die Menschen beschäftigen". Also etwa die bereits erwähnten Alltags-Ärgernisse, Behörden-Irrsinn oder Einkaufs-Fallen.

Darüber hinaus sollen die Comedians den Zuschauerinnen und Zuschauer Tricks zeigen, "um sich gegen die Tücken des Alltags" zu wappnen. "Geht’s noch?!" erinnert damit zumindest teilweise an "Mario Barth deckt auf" bei RTL, in dem es um Behörden-Unsinn geht.