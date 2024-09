Im April dieses Jahres hat das ZDF am Sonntagabend zur besten Sendezeit die neue Herzkino-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" gestartet. Schauspielerin Felicitas Woll verkörpert darin die Journalistin Beke, die nach einem großen Skandal zurück aufs Land zu ihren Eltern zieht und in der Lokalredaktion anfängt. Zwei Filme der Reihe hat man gezeigt - und nun geht’s weiter.

Wie die zuständige Produktionsfirma Real Film Berlin bekanntgegeben hat, entstehen aktuell zwei weitere 90-Minüter für das ZDF. Regie führt Dirk Pientka nach den Drehbüchern von Kirsten Peters und Gerlind Becker. Produzent ist Jakob Krebs. Gedreht wird noch bis Ende Oktober im Alten Land südlich von Hamburg, außerdem in Berlin und Brandenburg. Neben Woll werden viele Schauspielerinnen und Schauspieler der ersten beiden Filme ebenfalls wieder mit dabei sein, unter anderen Hildegard Schroedter und Volker Meyer-Dabisch als Bekes Eltern sowie Steve Windolf als Jugendliebe Paul Harms.

In den Folgen drei und vier zieht es Beke auf den Hof ihrer Jugendliebe und an die Elbe. Auf dem Hof lernt sie einen rumänischen Pflücker kennen, den ein Geheimnis umgibt und der ihre Neugier weckt. In der vierten Folge recherchiert die Journalistin zu einer Fast-Havarie auf der Elbe, bei der ein Frachter beinahe ein Segelboot rammte. Die Lotsenbruderschaft schweigt, während Beke herausfindet, dass die Lotsin Lina Feindt (Marie Hacke) an Bord war und nun beurlaubt wurde. Beke ist sich jedoch unsicher, ob sie Lina vertrauen kann.

Ausgestrahlt werden die zwei neuen "Herzkino"-Filme voraussichtlich im Frühjahr 2025. Die ersten beiden Teile waren in diesem Jahr ein schöner Erfolg: 5,17 Millionen Menschen sahen zum Auftakt zu, die zweite Folge kam auf 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Angesichts von 18,3 und 15,8 Prozent Marktanteil konnte das ZDF sehr zufrieden sein.