am 05.09.2024 - 15:57 Uhr

Wenige Tage nachdem Paramount-Chef Bob Bakish Anfang des Jahres weitere Kostensenkungen und die Konzentration auf amerikanische Produktionen verkündete, wurde klar, was das für Deutschland bedeutete: Die großen Ambitionen, das deutsche Paramount+ mit lokalen Serien aufzuladen, wurden mit ganz wenigen Ausnahmen fast vollständig beerdigt, schon veröffentlichte Serien wurden aus dem Angebot genommen und die zwei schon annähernd fertig produzierte Serien "Turmschatten" und "Zeit Verbrechen" suchten seither ebenfalls Abnehmer.

Während bei "Zeit Verbrechen" der Verbleib trotz zuletzt schon zahlreicher Auszeichnungen mit diversen Festival-Preisen weiter offen ist, hat sich für "Turmschatten" nun eine neue Heimat gefunden - und die ist ziemlich überraschend: Sky hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert - und das, obwohl Sky ja im vergangenen Jahr den gleichen Schritt wie Paramount vollzogen und sich aus dem Geschäft mit eigener Fiction verabschiedet hatte. In der Folge wurden auch mehrere Sky-Serien an andere Abnehmer abgegeben.

Statt der selbst in Auftrag gegebenen Produktionen zeigt man nun also die ursprünglich für Paramount+ produzierte Politthriller-Serie "Turmschatten", los geht's ab dem 15. November, exklusiv bei Sky und Wow. Produziert wurde die Serie, die auf dem gleichnamigen Bestseller von Peter Grandl basiert, der auch die Drehbücher gemeinsam mit Christian Limmer schrieb, von The Amazing Film Company zusammen mit Paramount Television International Studios.

Und darum geht's: Nachdem die Adoptivtochter des Holocaustüberlebenden Ephraim Zamir einem brutalen Anschlag von Neonazis zum Opfer fällt, schreitet dieser zu drastischen Maßnahmen. Er ergreift die beiden Täter und hält sie in seiner Gewalt. Im Internet fordert Zamir eine schnell wachsende Online-Community zu einer Abstimmung über Leben und Tod der vermeintlichen Täter auf. Innerhalb kürzester Zeit wird der Ort der Geiselnahme, ein mittelalterlich anmutender Wehrturm, zum Schauplatz mehrerer Auseinandersetzungen zwischen Geiselnehmer, rechtsradikalen Geiseln, Demonstranten, einem gigantischen Polizeiaufgebot und sensationsgierigen Medien. Der durch nichts zu stoppende Online-Stream seiner Verhöre der Geiseln, entwickelt sich zu einem riesigen Medienspektakel. Während die Quoten für „Tod“ unablässig wachsen, läuft der Polizei die Zeit davon.

Die Serie ist hochkarätig besetzt, in den Hauptrollen sind Heiner Lauterbach, Klaus Steinbacher, Désirée Nosbusch, Milena Tscharntke, Anja Herden, Murathan Muslu, Paul Wollin und Michael Roll zu sehen, zur weiteren Besetzung zählen Deleila Piasko, Sina Reiß, Anton Spieker, Samuel Koch, Elena Carrière und als Gast Ilja Richter. Als Produzent fungierte Thomas Peter Friedl, Regie führte Hannu Salonen, Felix Cramer hat die Bildgestaltung übernommen, Christian Kettler das Szenenbild, Bettina C. Proske das Kostümbild und Franziska Aigner das Casting. Line Producerin ist Manu S. Scheidt.

"Wir sind begeistert, dass ‚Turmschatten“ bei Sky Deutschland Premiere feiert. Mit ‚Babylon Berlin‘, ‚Das Boot‘ oder ‚Der Pass‘ hat das großartige Sky-Team Meilensteine für deutschsprachige High-End-Serien gesetzt, die ihresgleichen suchen. Wir fühlen uns von der ersten Sekunde sehr zuhause", so Produzent Thomas Peter Friedl - der damit freilich auf eine Zeit vor dem Ausstieg aus der eigenproduzierten deutschen Fiction anspielt.

Christian Asanger, VP Entertainment bei Sky Deutschland, sagt: "Mit ‚Turmschatten‘ haben wir eine deutsche Produktion in exklusiver Erstausstrahlung akquiriert, die alles hat, was wir von einer Serie auf Sky und Wow erwarten: eine spannende Story, basierend auf einem erfolgreichen Roman, eine erstklassige Besetzung und nicht zuletzt ein gesellschaftlich höchst relevantes Thema, das leider aktueller nicht sein könnte."