Melissa Khalaj eröffnet die neue Staffel von "The Voice of Germany" mit einer Warm-up-Show, die nicht im klassischen linearen Fernsehen, sondern exklusiv beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen ist. Darin wirft sie einen Blick hinter die Kulissen, spricht backstage mit den Coaches über die neue Staffel und trifft zudem einige ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten wie etwa Vorjahres-Siegerin Malou Lovis Kreyenkamp oder Gregor Hägele, der 2017 ins Halbfinale kam.

Zu sehen gibt es das Ganze am 19. September, dann steht zur gleichen Zeit bei Joyn auch schon die erste Folge der Blind Auditions auf dem Programm. Im Fernsehen wird diese dann eine Woche später ihre Premiere feiern. Dort läuft "The Voice" dann wieder donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben und freitags um 20:15 Uhr in Sat.1.

Zur neuen Staffel wird die Zusammensetzung der Coaches auf den berühmten roten Drehstühlen komplett neu durchgemischt. So sind die Kaulitz-Brüder, Giovanni Zarrella, Shirin David und Ronan Keating aus dem vergangenen Jahr raus. Auf den Drehstühlen nehmen stattdessen Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber als Rückkehrer Platz, sie waren auch in der Vergangenheit bereits Teil der Show. Erstmals als Coach bei "The Voice of Germany" wird ab September zudem Singer-Songwriter Kamrad zu sehen sein.