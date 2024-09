Anders als bei der ARD war in den zurückliegenden Jahren beim ZDF nie die Bereitschaft zu erkennen, die SD-Ausstrahlung seiner Sender zu beenden. Nun schlägt man diesen Weg aber ebenfalls ein: Wie die Mainzer am Freitagvormittag angekündigt haben, wird man die SD-Ausstrahlung im kommenden Jahr beenden. Über Satellit soll dann zum 18. November 2025 Schluss sein mit niedriger Qualität des TV-Bildes.

Betroffen von dem Schritt ist nicht nur das ZDF-Hauptprogramm, sondern auch die Sender ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und Kika. Sie wird es über Satellit nach dem Stichtag nur noch in HD-Qualität geben. Die beiden gemeinsam mit der ARD veranstalteten Partnerprogramme Arte und Phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Qualität beendet.

In einer Pressemitteilung verweist das ZDF auf die Tatsache, dass mittlerweile fast alle Haushalte in Deutschland ihre Programme in HD-Qualität empfangen - und SD kaum noch genutzt wird. Rund 15 Jahre lang wurden alle Programme sowohl in SD- als auch in HD-Qualität verbreitet. Und das trotz der Tatsache, dass die KEF nun schon seit 2019 die anfallenden Kosten für die parallele Ausstrahlung von SD und HD zumindest im Satelliten-Bereich nicht mehr anerkennt.

Das ZDF musste die seither zusätzlich anfallenden Kosten also an anderen Stellen abzwacken. Nun verweist man darauf, dass man durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung die Kosten für die Programmverbreitung senke. Damit komme man auch "berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach".

Wenige Stunden zuvor war bekanntgeworden, dass auch die SD-Ausstrahlung von Das Erste und den ARD-Dritten demnächst endet. Und das nicht nur via Satellit, sondern auch im Vodafone-Kabelnetz (DWDL.de berichtete). Hier geht’s allerdings schneller als beim ZDF: Bei der ARD ist bereits zum 7. Januar des kommenden Jahres Schluss. Die ARD hatte ihren SD-Ausstieg via Satellit für 2020 zwar schon einmal beschlossen, dann aber mit Blick auf die Umstände der Corona-Pandemie nochmal einen Rückzieher gemacht. Das ZDF verlängerte im Gegensatz dazu im Mai 2020 einen entsprechenden Vertrag mit Astra.