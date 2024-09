Als Donald Trump vor einigen Wochen in einem TV-Duell auf Joe Biden traf, waren dessen Stunden als Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten danach gezählt. Zu unsicher und tatterig wirkte der amtierende US-Präsident. Die Demokraten haben sich in Sachen Präsidentschaftsbewerber inzwischen längst auf die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris geeinigt - und in wenigen Tagen trifft auch sie auf Donald Trump.

Zuletzt gab es zwar noch Hickhack um Details der Sendung (es ging unter anderem um die Frage, ob das Mikro der Person, die gerade nicht spricht, aus- oder eingeschaltet ist), inzwischen ist aber alles festgezurrt. Und so debattieren Harris und Trump am 10. September (Ortszeit) in Philadelphia miteinander, übertragen wird das von ABC. Und auch in Deutschland haben Interessierte die Möglichkeit, den Schlagabtausch zu verfolgen.

Übertragen wird das TV-Duell zur US-Präsidentschaftswahl sowohl vom Ersten, als auch von Welt sowie RTL und ntv. Das Erste steigt in der Nacht vom 10. auf den 11. September um 2:50 Uhr in die Übertragung ein. Die Studioleiterin des ARD-Studios Washington, Gudrun Engel, wird gemeinsam mit Peter Rough vom Hudson Institute das Rededuell einordnen. Torben Börgers wird hinter die Kulissen des TV-Duells in Philadelphia blicken. Bei Welt beginnt die rund zweistündige Übertragung um 3 Uhr.

RTL und ntv übertragen die Debatte zwischen Trump und Harris derweil gemeinsam, los geht’s hier um 02:45 Uhr. Mit Vor- und Nachberichten meldet sich Moderator Etienne Bell, der zusammen mit dem Politikwissenschaftler Andrew Denison das Duell einordnet und analysiert. Live aus Philadelphia berichtet zudem Reporter Oliver Beckmeier von ersten Eindrücken.