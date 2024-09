Im April ging es hoch her: Erst wurde bekannt, dass ProSiebenSat.1 seinen Chefverkäufer und Geschäftsführer der Seven.One Media nach nur wenigen Monaten im Amt überraschend mit sofortiger Wirkung beurlaubt hat. Wenig später wurde dann klar warum: Carsten Schwecke hatte sich für einen Wechsel zur direkten Konkurrenz in Köln entschieden, soll im kommenden Frühjahr bei RTL Deutschland an Bord gehen und die Nachfolge von Chefvermarkter Matthias Dang antreten. Eine hochemotionale Personalie, die für durchaus vergiftete Stimmung zwischen den beiden Medienhäusern führte. Ein Umstand, der auch Wochen später noch beim Screenforce Festival in Düsseldorf zur Sprache kam.

Während RTL Deutschland damit eine Antwort auf das Ausscheiden von Matthias Dang gefunden hatte, war ProSiebenSat.1 zunächst blamiert. Zuvor hatte man schließlich schon Thomas Wagner, Lennart Harendza und Max Klopsch verloren. Übergangsweise hat in den vergangenen Monaten Markus Breitenecker, neuestes Vorstandsmitglied und COO der Seven.One Entertainment Group, das Vermarktungsgeschäft gemeinsam mit den noch verbliebenen Seven.One-Geschäftsführern Guido Modenbach und Georg Nitzl geführt. Der schon ausgeschiedene Thomas Wagner wurde für eine "beratende Unterstüzung des Vorstands" reaktiviert.

Zum 1. Oktober endet diese Interimslösung: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de kommt ein neuer Vermarktungschef zu SevenOne Media, der auch als Chief Commercial Officer für ProSiebenSat.1 Media agiert und direkt an Markus Breitenecker berichten wird. Seinen Namen dürfte niemand auf dem Zettel gehabt haben: Markus Messerer. Der gebürtige Österreicher war bis zum Frühjahr als Chief Strategy & Commercial Officer für den schwedischen Telekommunikationskonzern Telia tätig. Der 43-Jährige hat zuvor u.a. bei den Schweizer Telkos Swisscom und A1 sowie als CEO beim Schweizer eCommerce-Haus Alltron gearbeitet. In Unterföhring setzt man viel auf seine Expertise fürs Digitale und neue Geschäftsmodelle, wenn gleich er in seiner Rolle als oberster Werbeverkäufer eines Medienhauses ein Quereinsteiger ist.

Doch Messerer kommt, womöglich auch deshalb, nicht allein. Ein weiterer Österreicher soll die Performance in Unterföhring unterstützen: Bereits zum 1. September ist nach DWDL.de-Informationen Michael Stix als neuer Chief Sales Officer DACH in die Geschäftsführung der SevenOne Media aufgerückt. Er soll die Vernetzung der Sales-Aktivitäten im gesamten deutschsprachigen Raum voranbringen. In Unterföhrung hofft man, sich mit der Neuaufstellung nach zuletzt turbulenten Zeiten wieder weniger mit sich selbst und mehr mit der Werbevermarktung beschäftigen zu können. Stix bleibe neben seiner neuen Position weiterhin auch Chief Commercial Officer der ProSiebenSat.1 PULS4 ATV-Gruppe in Österreich.