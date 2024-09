am 09.09.2024 - 11:52 Uhr

Ab Dienstag wird sich die wochentags um 19:30 Uhr laufende Informationssendung "RBB24 Brandenburg aktuell" aus einem neuen Studio melden. Nach RBB-Angaben ließe sich das neue Set innerhalb kurzer Zeit umgestalten. Nicht nur die 19:30-Uhr-Sendung wird daher dort entstehen, sondern auch "RBB um 6", Spezial-Sendungen oder vom RBB verantwortete "Brennpunkte" für Das Erste. Auch non-lineare Produktionen und Talksendungen sollen künftig dort entstehen. Der RBB sieht sich am Standort Potsdam nun flexibler und effizienter.

Für mehr Varianz bei der Präsentation sollen zwei großflächige Videowände sorgen. Im Hintergrund des Sets würden zudem zwei niedrigauflösende, sogenannte LowRes-LED-Wände, zusätzliche Bildebenen schaffen. Gestaltet wurde das Studio von Designer Frank Cremers. "Für uns ist das ein wichtiger Schritt. Wir haben damit auch in die Zukunft des Standorts Potsdam investiert. Das moderne Design von 'RBB24 Brandenburg aktuell' fügt sich sehr gut in die RBB24-Nachrichtenfamilie ein", betont Redaktionsleiter Dirk Platt.



Einen "doppelten Gewinn" nannte RBB-Intendantin Ulrike Demmer das neue Studio. Dass man es nicht nur für "RBB24 Brandenburg aktuell", sondern auch für andere Produktion nutzen wolle, sei effektiv und effizient. "Solche Doppelnutzungen brauchen wir künftig an vielen Stellen, denn wir wollen unsere Immobilien und Flächen besser auslasten."

RBB-Chefredakteur David Biesinger erläuterte: "Um 19:30 Uhr präsentieren wir den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt aus einem neuen modernen und optisch sehr ansprechenden Studio spannende Reportagen, Beiträge und ausführliche Hintergrundberichte aus allen Teilen des Landes." Die erste Sendung aus dem neuen Studio am 10. September moderiert Franziska Maushake, die Nachrichten übernimmt Diana Azzam.