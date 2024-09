Kommenden Samstag veröffentlicht das ZDF die sechsteilige Serie "Concordia – Tödliche Utopie" in der Mediathek – dort wird sie eine Zeit lang exklusiv zur Verfügung stehen. Eine lineare Ausstrahlung ist, wie schon seit Längerem bekannt, erst Wochen später geplant. Nun steht auch fest, dass die Produktion zudem nicht zur Primetime gesendet wird. Stattdessen zeigt das ZDF die Serie auf dem Krimisendeplatz am späteren Sonntagabend. Drei der sechs Folgen sind am 20. Oktober ab 22:15 Uhr geplant, die Episoden vier bis sechs laufen einen Tag später, dann ebenfalls nach dem "heute journal".

In wenigen Tagen soll die KI zur Überwachung in einer deutschen Stadt übernommen werden. Der Fall Oliver Miller könnte ihren ehrgeizigen Plan nun aber durchkreuzen. Bei dem Programm handelt es sich um eine gemeinschaftliche Produktion ZDF, MBC, France Télévisions sowie Hulu Japan. Barbara Eder führte Regie, Nicholas Racz und Mike Walden lieferten die Bücher. In tragenden Rollen sind unter anderem Christiane Paul, Steven Sowah und Jonas Nay zu sehen.

Gartenprofis und Eva Brenner mit neuen Folgen zurück

Ebenfalls ab dem 20. Oktober ändert sich auch die sonntägliche Daytime im ZDF. Eine Woche zuvor hat sich dann Andrea Kiewel mit einer in Schwerin produzierten Ausgabe von "Fernsehgarten on Tour" verabschiedet. Am 20. Oktober ist ab zwölf Uhr wieder "Bares für Rares – Lieblingsstücke" eingeplant. Ab kurz nach 14 Uhr beginnt eine neue Staffel von "Duell der Gartenprofis" – vier neue Folgen stehen an. Ab 14:55 Uhr folgen zudem auch frische Ausgaben von "Mein Zuhause richtig schön – Der Eva-Brenner-Plan". Die Produktion übernimmt den Sendeplatz von "Mein fabelhaftes Ferienhaus".