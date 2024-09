Mit „We’re on it, Comrades“ hat ZDFneo bei Network Movie eine in der Tat ungewöhnliche deutsch-tschechische Sitcom bestellt. Nun ist klar: Die acht Folgen der ersten Staffel sollen sich ab dem 4. Oktober, ein Freitag, in der ZDF Mediathek abrufen lassen und wenig später werden sie auch im linearen Programm zu finden sein. ZDFneo zeigt sie ab Dienstag, 22. Oktober jeweils ab 22:30 Uhr. Jede Folge dauert, das ist eher ungewöhnlich, rund 50 Minuten.

Die Bücher zum Format verfassten Miro Šifra und Lucie Vaňková, auf dem Regiestuhl nahmen Matěj Chlupáček und Michal Samir Platz. Zeitlich verortet ist die Serie im Jahr 1983. Das Institut für Paranormale Phänomene, kurz: IPP, steckt in einer Image-Krise. Für die sozialistische Führung der Tschechoslowakei liefert es zu wenig brauchbare Ergebnisse, was Spuk und andere Phänomene angeht, und die Öffentlichkeit weiß überhaupt nichts von der Existenz der Experten rund um Institutsleiter Peter Čurko.

Die Fälle, die das Institut zu lösen versucht, erwecken jedoch auch immer wieder das Interesse des Staatssicherheitsbüros StB in Gestalt der attraktiven, aber biestigen Agentin Snížková und ihres geplagten Adlatus Hora. Immer wieder entspinnt sich zwischen dem IPP und dem StB ein Streit über die Zuständigkeiten, denn für paranormale Phänomene ist das Institut zuständig, für Mord jedoch das StB.

In tragenden Rollen sind Jiří Macháček, Jan Cina, Anna Fialová, Leoš Noha, Michael Kern, Richard Stanke, Darija Pavlovičová, Ján Jackuliak, Lenka Termerová, Tomáš Kobr und Kampan Soni zu sehen.