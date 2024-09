Comeback bei der täglichen RTL-Serie "Alles was zählt". Schauspieler André Dietz gehört ab sofort wieder zum Cast der von UFA Serial Drama produzierten Serie. Dietz steht seit kurzem wieder vor der Kamera, die erste Folge, in der er in seiner Rolle als Ingo zu sehen sein wird, zeigt RTL voraussichtlich am 20. Dezember dieses Jahres.

Für Dietz ist es damit eine Rückkehr nach einer knapp vierjährigen Pause. Im November 2020 stieg der Schauspieler bei "Alles was zählt" aus, zuvor war er seit dem Start der Produktion im Jahr 2006 in vielen Folgen zu sehen. Bei seiner Rückkehr will Physiotherapeut Ingo Zadek die Steinkamps für ein spannendes neues Projekt begeistern. Doch schnell merkt er, dass seine Heimatstadt ihm mehr bedeutet als gedacht. Alte Freundschaften werden aufgefrischt und Ingo findet rasch wieder seinen Platz in der Gemeinschaft.

Ingo hatte Essen, hier spielt die Serie, einst verlassen, um nach Afrika zu seiner Tochter Zoe zu reisen, die dort einen Unfall hatte. Im wahren Leben wollte der Schauspieler mehr Zeit mit seiner Familie verbringen: "Ohne meinen Ausstieg wären wir als Familie völlig an unsere Grenzen gestoßen. Zum einen durch Corona und zum anderen hatte meine Tochter mit Behinderung von Januar 2022 bis zum Frühjahr dieses Jahres ein massives Schlafproblem. Obwohl ich in den vier Jahren extrem viel gearbeitet habe, konnte ich dennoch unglaublich viel Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen."

"Alles was zählt" feierte on Air gerade erst den 18. Geburtstag, unter anderem mit der Rückkehr von Amrei Haardt aus der Elternzeit. Mit André Dietz steht nun also bald schon das nächste Comeback an. Und auch hinter den Kulissen von "AWZ" bewegt sich bekanntlich einiges: Produzent ist seit einigen Monaten wieder Guido Reinhardt, also der Mann, der die Serie vor 18 Jahren aus der Taufe gehoben hatte. Was er mit dem Format plant und wie er den Umbau angeht, hatte DWDL.de bereits vor einigen Tagen hier aufgeschrieben.