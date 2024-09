Das Erste hat für den Herbst die Ausstrahlung einer neuen Staffel von "Die Kanzlei" in Aussicht gestellt. Gleich 13 neue Folgen der Anwaltsserie mit Herbert Knaup und Sabine Postel in den Hauptrollen sind ab dem 22. Oktober auf dem bewährten Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr zu sehen. Jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung steht die neue Episode zudem schon in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

"Unsere Serie erzählt keine harmlosen Wald-und-Wiesen-Abenteuer, sondern greift aktuelle und brisante Fälle aus der Realität auf", sagt Schauspielerin Sabine Postel, die einst schon an der Seite von Dieter Pfaff spielte - in der Vorgänger-Serie "Der Dicke". "Großes Lob gebührt unserem Autor Thorsten Näter, der alles liest, was ihm in die Finger kommt, Zeitungen, Magazine, Nachrichten, um neue Stoffe für uns zu entdecken. Anders als im wirklichen Leben gehen unsere Geschichten zu 99 Prozent gut aus."

Beim Publikum kommt "Die Kanzlei" auch weiterhin bestens an, wie der Blick zurück eindrucksvoll zeigt: Fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt ein, als vor zwei Jahren zuletzt neue Folgen zu sehen waren. In der Spitze waren sogar bis zu 5,48 Millionen dabei. Zudem fielen auch die Quoten beim jungen Publikum gut aus - hier wurden gleich mehrfach zweistellige Marktanteile erzielt. Neben Knaup und Postel gehören auch in der kommenden Staffel wieder Mathilde Bundschuh und Marie Anne Fliegel zum Cast.

"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabend", Produzentin ist Nina Lenze. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Rike Steyer vom NDR, Executive Producerin ist Daria Moheb-Zandi vom RBB.