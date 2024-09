Carolin Kebekus ist bald wieder mit ihrer eigenen Comedy-Show im Ersten zu sehen. Das Erste hat das Comeback der "Carolin Kebekus Show" für den 24. Oktober angekündigt. An diesem Tag ist die erste Ausgabe der zehnteiligen Staffel bereits ab 20:15 Uhr in der Mediathek zu sehen, linear erfolgt die Ausstrahlung schließlich ab 23:35 Uhr. So wird es auch in den Wochen danach sein: Erst die Veröffentlichung online, dann die lineare Ausstrahlung.

Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich ab der kommenden Staffel allerdings umstellen. So ist Carolin Kebekus mit ihrer Sendung künftig dauerhaft auf dem späten Comedy-Sendeplatz am Donnerstagabend zu sehen. Auch wenn die Beginnzeiten des Formats immer wieder schwankend waren, lief die "Carolin Kebekus Show" zuletzt in der Regel um 22:50 Uhr, künftig geht’s also erst rund 45 Minuten später los. Am 24. Oktober ist zuvor noch "Extra 3" zu sehen.

Darüber hinaus muss die "Carolin Kebekus Show" künftig mit weniger Sendezeit auskommen. Waren die Folgen in der Vergangenheit rund 45 Minuten lang, so sind es künftig nur noch 30 Minuten. "Kompakter, mit starken Comedy-Inhalten und viel Musik" komme die neue Staffel daher, heißt es vom Sender in einer Pressemitteilung. Die Sendungen werden freitags nach dem "Kölner Treff" im WDR Fernsehen und ab 28. November donnerstags um 21 Uhr in One wiederholt.

Carolin Kebekus selbst sagt: "Ich kann es kaum erwarten, dass es nach der längeren Pause endlich wieder losgeht – und es wird sehr lustig: mit neuen Ideen, tollen Themen und fantastischen Gäst:innen wie Anke Engelke und Laura Larsson." Tatsächlich war die "Carolin Kebekus Show" nun schon länger nicht mehr zu sehen, die letzte neue Ausgabe lief im Dezember 2023. Grund dafür ist die Tatsache, dass Kebekus im Januar 2024 Mutter geworden ist - und sich dann eine Babypause genommen hat.

Produziert wird "Die Carolin Kebekus Show" weiterhin von der bildundtonfabrik (btf) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt. Bereits bekannt war, dass die Show auch 2025 weitergehen wird - dann im Vergleich zu diesem Jahr auch wieder in erhöhter Schlagzahl. Für das kommende Jahr sind 22 neue Ausgaben geplant.