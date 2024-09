Die dritte Staffel der "Landarztpraxis" wird deutlich umfassender ausfallen als zuletzt: 120 Folgen wird man von Filmpool Entertainment produzieren lassen. In Staffel eins waren es noch 60 Episoden, bei Durchlauf zwei immerhin schon 80. Sat.1-Chef Marc Rasmus hatte sowohl die Fortsetzung als auch die Ausweitung der Serie im Juli im DWDL.de-Interview angekündigt. Nun steht fest: Die Fans der Serie können sich auf zwei Neuzugänge freuen.

Mit dabei sind in der dritten Staffel nämlich auch Kai Schumann als Dr. Chris Lehmann sowie Sina Zadra als Bergretterin Becky Lamminger. Schumann gehörte einst zum Hauptcast der RTL-Serie "Doctor’s Diary" und war in der Folge auch im "Tatort", der ZDF-Serie "Heldt" sowie zuletzt bei "Mandat für Mai" zu sehen. Sina Zadra spielte bereits eine Hauptrolle in der Serie "Verbotene Liebe - Next Generation" und war auch schon bei "Alles was zählt" zu sehen.

Nun bereichern die beiden Schauspieler also die neue Staffel der Sat.1-Vorabendserie, deren dritte Staffel aktuell in Wiesenkirchen am Schliersee produziert wird. Senderchef Marc Rasmus sagt: "Wir erhöhen die Dosis. Die dritte Staffel 'Die Landarztpraxis' lockt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganze 120 Folgen lang an den idyllischen Schliersee zu Dr. Sarah König. Ich freue mich schon sehr auf unseren arztkittel-erfahrenen Neuzugang Kai Schumann und die bezaubernde Sina Zadra. Eins können wir versprechen: In Wiesenkirchen wird es so schön, spannend, idyllisch und liebreizend, wie unsere Fans es lieben."

Ein Wiedersehen gibt’s in Staffel drei aber natürlich auch wieder mit Caroline Frier und Oliver Franck, die die beiden Hauptrollen in der Serie spielen. Weiterhin mit dabei sind außerdem die Figuren Lukas Seidl (Michael Raphael Klein), Isabelle "Isa" Kroiß (Diane Willems), Max (Alexander Koll), Basti (Simon Lucas), Bianca (Rosetta Pedeone), Julian (Alexander Milo), Matti (Thorsten Hamer), Dr. Georg Kroiß (Christian Hoening), Alexandra (Katrin Anne Heß), Arzthelferin Resi (Marion Mathoi) sowie Donato (Antonio Putignano), Emilio (Gioele Viola) und Feli Marino (Fenja Gerhardter).