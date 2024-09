am 11.09.2024 - 13:29 Uhr

Der Deutsche Schauspielpreis wird zwar erst am Freitag vergeben, doch die Preisträger des Ensemble-Preises stehen schon jetzt fest. Wie am Mittwoch bekannt wurde, werden das Ensemble der vierteiligen Miniserie "Zeit Verbrechen" sowie die Casting-Direktorinnen Liza Stutzky und Susanne Ritter ausgezeichnet.

"In 'Zeit Verbrechen' haben Susanne Ritter und Liza Stutzky, mit Assistenz von Andrea Rodriguez, Greta Baumann, Berti Caminneci und Quyen Cao einen Cast zusammengestellt, der uns sprachlos gemacht hat", heißt es in der Begründung der Jury. Diese Leistung sei umso beachtlicher, da es die Herausforderung gab, in einer Produktion, vier unterschiedlichen Geschichten, Drehbüchern und Regisseurinnen und Regisseuren zu begegnen. "Vier Filme, vier unterschiedlichen Handschriften und vier Ensembles."

Für die Serie, die im Februar im Rahmen der der Berlinale erstmals gezeigt wurde, ist es nicht die erste Auszeichnung. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil schon seit vielen Monaten nicht klar ist, wo sie überhaupt zu sehen sein wird. Entwickelt wurde die Serie, die auf dem gleichnamigen "Zeit"-Podcast basiert, ursprünglich für den Streamingdienst Paramount+, der jedoch bereits vor einigen Monaten aus Kostengründen beschlossen hatte, sich von lokalen Produktionen zu verabschieden.

"Zeit Verbrechen" sucht seither einen Abnehmer. Produzent Jorgo Narjes erklärte jüngst auf DWDL.de-Nachfrage, dass man sich aktuell in Gesprächen befinde. Dass es berechtigte Hoffnung auf eine neue TV-Heimat gibt, stellte jüngst eine weitere einst für Paramount+ produzierte Serie unter Beweis: Die hochkarätig besetzte Serie "Turmschatten" soll künftig bei Sky ihre Premiere feiern (DWDL.de berichtete).