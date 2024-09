Die AGF Videoforschung nutzte ihr alljährliches AGF-Forum in Frankfurt, um am Mittwoch eine vertiefte Kooperation mit der Gesellschaft für integrierte Kommunikation (GIK) anzukündigen, die hinter einer der bedeutendsten Markt-Mediastudien des Landes steckt, der "Best for Planning". Im Rahmen dessen wird in den verschiedenen AGF-Tools ein erweiterter Merkmalsdatensatz der Studie verfügbar sein.

Erstmals liegen diese Daten im Oktober 2024 vor, hier auf Basis der Studie b4p 2023. Künftig soll die Fusion der Daten jährlich erfolgen, was natürlich immer etwas Zeit in Anspruch nimmt. Die Ende September erscheinende b4p 2024 steht aller Voraussicht nach dann im Januar 2025 im AGF-Datenbestand als Neufusion zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit ermöglicht künftig eine umfassendere Analyse und Bewertung der Mediennutzung, etwa auf Basis von Verwenderzielgruppen aus den b4p Marktbereichen. Das erweiterte Merkmalsset wird lizenzierten Vertragspartnern in allen relevanten AGF-Analyse- und Planungstools wie Plan TV, TV Control, AGF Scope und AGF Reach Planner zur Verfügung stehen.

© AGF Kerstin Niederauer-Kopf

Apropos Kooperationen: Die AGF möchte auch weitere Streamingplattformen als Partner gewinnen und macht dafür ein "Easy Entry"-Angebot, wie Anke Weber, Geschäftsführerin der AGF, erläuterte. Schon heute misst die AGF ja die Nutzung von Netflix & Co. auf dem großen Bildschirm und veröffentlicht diese auf sehr hohem Aggregationsniveau auch monatlich in ihrem Smartmeter-Report. Wenn sich die Plattformen für eine künftige aktive Messung entscheiden und ein Cooperation Agreement abschließen, dann werden sie zeitlich befristet schon in den AGF Reach Planer aufgenommen, womit sie dann also für crossmediale Planungen über dieses Tool verfügbar sind.