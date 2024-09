am 11.09.2024 - 18:01 Uhr

Gerade erst hat Thomas Goseberg die Geschäftsführung von RTL Studios und 99pro media übernommen, da folgt eine erste Personalie: Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wechselt Christine Vescio ab sofort als Produzentin zu 99pro media. Sie übernimmt die inhaltliche Verantwortung der beiden Standorte in Leipzig und Berlin und soll sich darüber hinaus um die Weiterentwicklung der Geschäfte kümmern, wie es heißt.

Bis zum Frühjahr war Vescio in der Geschäftsführung der Produktionsfirma MoveMe und hat davor als Geschäftsleitung Creative die Inhalte von Imago TV geleitet. Unter ihrer Führung entstanden Formate wie "Mein Kind, Dein Kind" und "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler". In ihrer neuen Funktion bei 99pro media wird Vescio nun direkt an Thomas Goseberg und Executive Director Roger Melcher berichten.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Thomas und Roger und dem gesamten 99pro-Team um Standortleitung Susanne Beck", sagte Vescio. "Mit ihren langlaufenden Programm-Marken wie 'Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" und vor allem auch den beiden Dailys 'Zwischen Tüll und Tränen' und 'Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen' zeigen die 99er täglich, was für tolle Programm-Macher sie sind. Die Firma weiter zu stärken und auf diesen Erfolgen aufbauend noch mehr Factual-Marken für den deutschsprachigen Raum zu entwickeln und zu etablieren, das reizt mich sehr."

Thomas Goseberg: "Mit der Personalie Christine Vescio unterstreichen wir die Bemühungen, die Geschäfte der 99pro media weiter auszubauen. Christine ist eine der bestvernetzten TV-Macherinnen und die perfekte Verstärkung für unsere Standorte in Leipzig und Berlin."