Mit dem "1% Quiz" hat Sat.1 im vergangenen Jahr den Grundstein für seine erfolgreiche Quizshow-Schiene gelegt, die inzwischen am Donnerstagabend regelmäßig gute Quoten erzielt. Nun gibt es einen Termin für die Rückkehr der Show mit Jörg Pilawa - und die erfolgt einige Wochen früher als noch im vorigen Jahr.

Meldete sich Pilawa damals noch Ende November zurück, so werden die neuen Folgen das "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" diesmal ab dem 3. Oktober gezeigt. Auch weiterhin läuft die von BBC Studios Germany produzierte Show am Donnerstagabend um 20:15 Uhr. Sie löst damit die Spielshow "99 - Wer schlägt sie alle?" ab, die aktuell noch auf diesem Sendeplatz zu sehen ist.

Bis zu 11,6 Prozent Marktanteil verzeichnete die vergangene Staffel des "1% Quiz" in Sat.1 und erwies sich somit als verlässlicher Erfolg für den Privatsender. Auf dem Sendeplatz am späten Donnerstagabend wiederholt Sat.1 ab der kommenden Woche übrigens noch einmal die erste Staffel der Quizshow "The Floor" mit Matthias Opdenhövel. Dort sollte ursprünglich schon in dieser Woche die neue Sendung "Was ist in der Box?" starten, die Sat.1 nach der jüngsten Aufregung um Moderator Luke Mockridge jedoch kurzerhand aus dem Programm genommen hatte (DWDL.de berichtete).

Neue Geheimnisse bei Kabel Eins

Bei Kabel Eins meldet sich derweil am 29. September das Format "Deutschlands größte Geheimnisse" zurück auf dem Bildschirm. Die vierte Staffel ist wieder sonntags um 20:15 Uhr zu sehen. In der Ranking-Show geht es um ungewöhnliche Geschichten, über die Prominente wie Sonja Zietlow, Jörg Draeger und die Reimanns rätseln. Stück für Stück gilt es, Hinweise zu kombinieren und dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen.