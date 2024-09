Mariella Ahrens feiert ein überraschendes Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nach fast 30 Jahren wird sie in der Folge 8.134 noch einmal in ihrer alten Rolle als Elinor in der RTL-Dailysoap zu sehen sein - damals wie heute an der Seite von Wolfgang Bahro. Die Ausstrahlung soll nach Angaben des Senders am 25. Oktober erfolgen.

1995 startete Ahrens mit dieser Rolle ihre Schauspielkarriere, wenngleich sie es nur auf 41 Folgen brachte. Auch ihr Comeback ist nur von vorübergehende Natur - der Sender spricht in seiner Mitteilung von einer Gastrolle, die die 55-Jährige übernehmen wird. "Es macht mir großen Spaß und weckt viele Erinnerungen an die damalige Zeit", sagt Ahrens über ihre Rückkehr. "Ich freue mich sehr, wieder Teil dieser Kultserie zu sein, und es ist natürlich schön, dass 'GZSZ' in meiner Heimatstadt Berlin spielt."

Ihr erster Drehtag sei aufregender gewesen als gedacht, so die Schauspielerin. "Obwohl ich viel Fernseherfahrung habe, war es spannend, an das alte Set zurückzukehren. Ich habe in den letzten vier Jahren nur Theater gespielt, wo man viel Zeit hat, an den Szenen zu proben. Beim Drehen einer täglichen Serie wie 'GZSZ' musste ich mich erstmal wieder auf das schnellere Tempo und harte Pensum einstellen. Trotz meiner fast 30 Jahre TV-Erfahrung war das anfangs nicht einfach. Am Ende wurde ich aber sehr liebevoll vom Team aufgenommen, sodass es mir leichtfiel."

Über ihre Figur, die bisweilen intrigant auftritt, sagt Mariella Ahrens: "Es ist eine großartige Idee, diese Figur wieder ins Leben zu rufen - in einem anderen Alter und mit einem anderen Hintergrund. Jetzt komme ich als erfahrenere und bekanntere Schauspielerin zurück, was das Ganze sehr besonders macht."