© Hearst Networks EMEA

Zumindest in Zukunft sind solche Stolpersteine jedoch ausgeschlossen.

Wie A+E Networks EMEA am Donnerstag nämlich bekanntgegeben hat, hört das Unternehmen ab sofort auf den Namen Hearst Networks EMEA. Damit werden die Wurzeln deutlich: Das internationale Medienunternehmen, das in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika aktiv ist, gehört vollständig zu Hearst. Nicht betroffen von dem Schritt ist A+E Networks in den USA, wo das Unternehmen auch weiterhin ein Joint Venture zwischen Hearst und Disney ist. Die unterschiedlichen Gesellschafterstrukturen werden nun spät, aber konsequent auch im Unternehmensnamen sichtbar.

Außer dem Namen ändert sich in der EMEA-Tochter von Hearst nichts. Hearst Networks EMEA besteht wie zuvor aus vier eigenständigen Unternehmen: Hearst Networks UK, einem langjährigen Joint Venture mit Sky, das in UK, in den skandinavischen Ländern, in Benelux, Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten und in Afrika operiert; Hearst Networks Germany, Hearst Networks Italia und COSMO Spain, die jeweils vollständig im Besitz von Hearst sind.

In Deutschland tritt Hearst künftig also unter dem Namen Hearst Networks Germany auf, wobei der handelsrechtliche Unternehmensname von The History Channel und Crime + Investigation auch weiterhin The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG lautet. Das bleibt vorerst so, mittelfristig soll aber auch dieser Name angepasst werden. Insgesamt betreibt Hearst Networks EMEA 29 lineare TV-Kanäle und 20 SVoD-Dienste.

Dean Possenniskie, Managing Director von Hearst Networks EMEA, sagt: "Wir sind stolz darauf, unseren neuen Unternehmensnamen bekannt zu geben, und freuen uns, auf unserem Erfolg bei Hearst aufzubauen und dem Publikum in der EMEA-Region auch in Zukunft erstklassiges Factual Entertainment zu bieten. Damit stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft für alle unsere Premium Services."