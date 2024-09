am 12.09.2024 - 12:06 Uhr

Verkaufserfolg für ZDF Studios: Das Unternehmen hat mehrere Dramatitel für die USA und Großbritannien an Global Series Network (GSN) verkauft. GSN betreibt den VoD-Dienst Walter Presents - und dort sollen die Produktionen, die nun vom Deal umfasst sind, künftig auch zu sehen sein. Die sechsteilige Dramaserie "Der Schatten" wird dabei sowohl in den USA als auch in UK zu sehen sein.

Im US-Deal enthalten ist auch noch die dänische Serie "Suplex", für Großbritannien hat GSN auch noch die dritte Staffel von "Sløborn" lizenziert. Der Deal zwischen den beiden Unternehmen umfasst auch noch eine Reihe von relizenzierten Serien. In der Vergangenheit hat ZDF Studios bereits Produktionen wie "Ku'damm 56", "Die purpurnen Flüsse", "Stockholm Requiem", "Ohne Grenzen - Die Expedition, die die Welt veränderte", "Unbroken", "Top Dog" und frühere Staffeln von "Sløborn" an GSN verkauft.

Walter Presents, kuratiert von Walter Iuzzolino, hat es sich zur Aufgabe gemacht, fremdsprachige Prestige-Serien aus der ganzen Welt auszuwählen und seinen Zuschauerinnnen und Zuschauern anzubieten. Iuzzolino sagt zum nun abgeschlossenen Deal: "Wir freuen uns, erneut mit ZDF Studios zusammenzuarbeiten, um eine wunderbare Sammlung von Premium-Serien für die Marke Walter Presents in Großbritannien und den USA zu erwerben. Von einem klassischen Stück Nordic Noir bis hin zu einem abgedrehten und ungewöhnlichen High-Concept-Thriller, der in Wien spielt, werden die Bandbreite und das Spektrum dieser Serien alle Fans großartiger untertitelten Drama-Produktionen begeistern."

Yi Qiao, Managerin Drama bei ZDF Studios, die den Deal vermittelt hat, sagt: "GSN ist sehr anspruchsvoll bei der Auswahl von Titeln für ihren Video-on-Demand-Service, daher freue ich mich, dass diese von der Kritik gefeierten Dramen das Publikum in Übersee auf Walter Presents unterhalten werden."