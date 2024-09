Unter dem Titel "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" hat der Bayerische Rundfunk (BR) die Produktion einer neuen Dokureihe angekündigt. Die Dreharbeiten in den bayerischen Alpen laufen demnach bereits seit Juli und sollen noch bis März 2025 fortgesetzt werden. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll die neue Reihe dann in der ARD-Mediathek zu sehen sein - und sich dort zu den anderen Retter-Formaten ("Feuer & Flamme", "Nachtstreife" etc.) gesellen.

Gezeigt werden soll in dem neuen Format der Arbeitsalltag von Bergretterinnen und Bergrettern der Bergwachten Ramsau und Grainau. Die Bandbreite der Einsätze reicht von der Versorgung erschöpfter Wanderer und der Suche nach Vermissten in abgelegenen Bergregionen bis zur Luftrettung mit Helikopter und der anspruchsvollen Rettung von Schwerverletzten oder gar der Bergung von tödlich Verunglückten. Zu sehen geben soll es in jedem Fall immer "spektakuläre Bilder [...] vor der atemberaubenden Kulisse der alpinen Gebirgswelt".

Produziert wird "In höchster Not – Bergretter im Einsatz" von Timeline Production im Auftrag des BR. Der Sender betont, dass Kamerateam sowie Retterinnen und Retter eng zusammenarbeiten, damit die Rettungseinsätze von den Dreharbeiten nicht beeinträchtigt werden.

Iris Mayerhofer, Leitung Programmbereich Unterhaltung und Heimat im BR, sagt: "Wir sind sehr dankbar, die Retterinnen und Retter der Bergwachten Bayern begleiten zu können. So unglaublich schön unsere Bergwelt der Alpen sich darstellt, so brenzlig kann so mancher Ausflug dort enden. Welche Höchstleistungen die Rettungskräfte immer wieder erbringen und damit anderen Menschen in teils sehr gefährlichen Situationen helfen, kann nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Und das alles im Ehrenamt! Deshalb ist es uns so wichtig, dass der Bergwacht ein eigenes Retter-Format gewidmet wird, welches bisher neue, ungesehene Einblicke in diese außerordentliche Arbeit gibt."