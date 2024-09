Auch wenn gerade erst "Das große Backen" begonnen hat, steht die neue Staffel von "The Taste" bereits in den Startlöchern. Wie Sat.1 jetzt angekündigt hat, startet die 13. Staffel der Kochshow am 23. Oktober. Wie gehabt sind die neuen Folgen jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Beim Streamingdienst Joyn geht's bereits eine Woche früher, also am 16. Oktober, los.

An der Besetzung ändert sich nichts: Wie gehabt treten Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin mit ihren Koch-Teams gegeneinander an, die Moderation der Show übernimmt erneut Angelina Kirsch. Aus Quotensicht wird man in Unterföhring hoffen, an den Vorjahreserfolg anknüpfen zu können - damals erreichte "The Taste" in der Spitze bis zu 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Produziert wird das Format von Redseven Entertainment.