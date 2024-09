Im Rahmen des First-Look-Deals hat Tresor künftig ein Erstzugriffsrecht auf alle neuen non-fiktionalen Formate der britischen Produktionsfirma Yes Yes Media, die erst 2022 von Richard Bacon gegründet wurde und die in dieser kurzen Zeit schon drei neue Formate auf den Bildschirm gebracht hat: "The Hustler" (ABC), "This Is MY House" (BBC) und "I Literally Just Told You" (Channel 4). Nummer 4 steht mit dem jüngst beauftragten "Silence is Golden" schon in den Startlöchern. Die Idee erinnert dabei ein bisschen an "LOL", denn auch hier geht es darum, sich jedes Lachen, Kichern oder jeden sonstigen Laut zu verkneifen. Das Studiopublikum erhält zu Beginn einen Preisgeldtopf - und alles, was es tun muss, um diesen zu behalten, ist zu schweigen. Allerdings haben sie 30 Comedy-Acts gegen sich, die versuchen, sie zum Lachen zu bringen. Mit jedem Laut verringert sich das Preisgeld - und schaffen die Comedians, es auf 0 zu bringen, können sie das gesamte Geld für wohltätige Zwecke spenden.

Hinter Yes Yes Media stehen mit der Entertainment-Gruppe Sister von Elisabeth Murdoch und Jane Featherstone sowie Arthur Essebags Satisfaction Group zwei starke Partner, auch mit Courtney Cox arbeitet man zusammen, mit den Songwritern Jonny McDaid und Savan Kotecha entwickelt man neue Musikformate. Der Kontakt zu Tresor kam über die Satisfaction Group zustande, die auch mit Keshet International - dem Mutterkonzern von Tresor - eine Partnerschaft hat und die Kreative im Juni in Paris zusammengebracht hat.

Tresor-Chef Axel Kühn: "Nach dem, was ich in Paris gesehen habe, ist Yes Yes Media wirklich auf der Suche nach Innovationen und neuen Formaten. Ich habe das Gefühl, dass sie als Unternehmen vollkommen auf einer Linie mit uns und unsere Arbeit in Deutschland sind, wo Tresor immer ganz vorne mit dabei ist, wenn es um TV-Trends geht. Ich freue mich sehr darauf, mit Richard und seinem Team zusammenzuarbeiten und einige ihrer Formate für unsere Sendepartner hier in Deutschland zu entwickeln."

Richard Bacon ergänzt: "Bei Yes Yes erweitern wir gerne die Grenzen des Möglichen in der Unterhaltungsbranche, indem wir große, originelle Unterhaltungsformate entwickeln – und Formate, die unsere innovative, firmeneigene Technologie integrieren, um emotional ansprechende, kulturell relevante Produktionen zu schaffen. Wir glauben auch, dass bahnbrechende Ideen durch Zusammenarbeit entstehen. Bei dieser neuen, kreativen Partnerschaft mit Tresor von Keshet International geht es um mehr als nur die Verbreitung von Inhalten; es geht darum, mit unseren brillanten neuen Partnern zusammenzuarbeiten und Innovationen zu schaffen, um Formate zu entwickeln, die einen nachhaltigen Einfluss auf der globalen Bühne haben."