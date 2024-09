Auch in diesem Jahr wird es die "Helene Fischer Show" wieder im ZDF zu sehen geben. Entsprechende Pläne hat der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag offiziell bestätigt. Demnach es eine neue Ausgabe der Musikshow wie gewohnt am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. Dezember, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Neben dem ZDF zeigen auch ORF und SRF die "Helene Fischer Show".

Geplant ist eine 180-minütige Ausgabe, die erneut aus der Messehalle Düsseldorf kommt. Die Aufzeichnungen hierfür finden bereits Anfang Dezember an zwei Abenden statt. Wer neben Helene Fischer mit dabei sein wird, ließ das ZDF allerdings zunächst noch offen. Die Rede ist jedoch von "zahlreichen nationalen und internationalen Stars und Gästen" sowie "mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschenden Duette und atemberaubenden Highlights".

Bereits seit 2011 gehört die "Helene Fischer Show" zum Weihnachtsprogramm im deutschen Fernsehen. Die ersten beiden Ausgaben waren einst noch im Ersten zu sehen, ehe schließlich 2013 das ZDF zur TV-Heimat der Schlagersängerin wurde. Dort schalteten zuletzt regelmäßig bis zu sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter viele Jüngere. 2023 verbuchte die Show - die erste nach mehrjähriger Corona-Pause - bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 21,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert.