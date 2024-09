am 16.09.2024 - 08:09 Uhr

Unter anderem mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach Caren Miosga am Sonntagabend in ihrer gleichnamigen ARD-Talksendung. 20 Minuten nach Beginn des Debattenformats, als das Einzelinterview mit dem Politiker gerade vorbei war, wurde eben dieses durch Proteste im Publikum gestört. Zwei Personen begannen zu brüllen und hielten zwei Plakate in die Höhe. Von den Protesten war im TV zunächst nichts zu sehen. Die Regie blendete anfangs hauptsächlich die Moderatorin ein. Diese sagte – anfangs leicht verwirrt: