Am 7. Oktober starten Joyn und Sat.1 eine neue Staffel von "Promi Big Brother" – schon bekannt ist, dass Max Kruse, Mimi Fiedler und Mike Heiter zum Cast gehören werden. Über einen Platz im Container oder Haus werden aber auch diesmal die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden – denn es gibt, wie schon 2023, wieder eine Wildcard. Und um diese bewirbt sich auch jemand, der im Frühjahr Teil der "Big Brother"-Staffel war. Nämlich Christian Kugathasan, der im Finale der Staffel letztlich den vierten Platz belegte.

Um wirklich Teil von "Promi Big Brother" zu werden, muss sich Christian gegen sieben Personen durchsetzen, die teils bis zu 1,7 Millionen Follower haben, aber vermutlich hauptsächlich in einer sehr jungen Zielgruppe Bekanntheit genießen. Nämlich: Garry Secret, Laberrhababer/Sarah Wagner, Luisa Crash, Flying Bengel, Sarah Liebich, Melissa Heitmann und Laura Peuker. Bis Montag, 30. September 2024, 9 Uhr, hat jeder Joyn-User eine Stimme, die bis zum Ablauf des Votings jederzeit geändert werden kann.



2023 war es übrigens der von TikTok bekannte Marco Strecker, der über eine solche Wildcard in den Container kam. In der Sendung kam er dann recht weit. Strecker wurde im großen Finale Zweiter. Während Sat.1 und Joyn also intensiv die neue "Promi Big Brother"-Staffel vorbereiten, bleibt die Zukunft von "Big Brother" weiterhin unklar.

Erst kürzlich erklärte ein Sprecher, dass es bezüglich des Reality-Formats keine Neuigkeiten gab. Kurz nach dem Ende der Normalo-Staffel hatte Joyn die Zukunft des großen Bruders offen gelassen und auf anstehende Analysen verwiesen.Während die Joyn-Abrufzahlen weiterhin nicht bekannt sind, hatte die wöchentliche Entscheidungsshow in Sat.1 nicht überzeugt - und wurde während der Staffel in die Nacht geschoben.