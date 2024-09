In einem Interview mit dem "Journalist" stellte Dirk Kurbjuweit kürzlich schon sein derzeit wichtigstes Verlagsprojekt vor. Es hört auf den Namen "Neo" und soll dazu dienen, jüngere Zielgruppen für den "Spiegel" zu gewinnen. Kurbjuweit sprach von einem "Arbeitskreis vor allem jüngerer Redakteure und Redakteurinnen, die Konzepte, wie man ein junges Publikum erreichen kann, mit Workshops durchs ganze Haus tragen." Das Ziel: "So wollen wir lernen, wie junge Menschen Medien nutzen, welche Sprache sie sprechen, wie sie ticken. Wir alle müssen Neo sein, um unsere Zukunft zu sichern."

Dabei gehe es nicht nur darum, andere Themen zu machen oder anders zu schreiben, man wolle beispielsweise auch den Kreis der Beteiligten, Zeugen, Experten, die in "Spiegel"-Geschichten vorkomemn, anpassen. "So sehr ich einen Politologen wie Herfried Münkler oder einen Soziologen wie Heinz Bude schätze, dürfen wir nicht immer dieselben älteren Fachleute befragen", so Kurbjuweit.

Nun geht man das Thema Verjüngung auch mit einer weiteren Aktion an: Der "Spiegel" verschenkt derzeit 15.000 Duo-Abos an Leserinnen und Leser unter 30 Jahren - insgesamt sind das also 30.000 Zugänge. Mit den Duo-Abos will der "Spiegel" seit einiger Zeit gegen das Account-Sharing vorgehen. Duo-Abos beinhalten zwei Zugänge, die jeweils getrennt voneinander Einstellungen oder Favoritenlisten umfassen. Wer sich auf der Aktionsseite des "Spiegel" registriert, erhält das Duo-Abo für ein komplettes Jahr umsonst, danach endet es ohne automatische Verlängerung, so das Versprechen. Wer bereits heute ein vergünstigtes U30-Abo bezieht, wird auf die Duo-Option upgegradet. Begleitet wird die Aktion von einer Social-Media-Kampagne.

Der "Spiegel" will damit zum Einen offenbar dafür sorgen, dass die angestrebten inhaltlichen Änderungen von der anvisierten Zielgruppe auch wahrgenommen werden können. Zum Anderen aber auch von den erhofften neuen Leserinnen und Lesern lernen. "Um junge Leserinnen und Leser vom 'Spiegel' zu überzeugen, wollen wir ihnen die Vielfalt unseres Angebots umfassend und über einen langen Zeitraum präsentieren. Wir selbst wollen noch besser verstehen, welche Bedürfnisse die Zielgruppe hat und wie wir unser Angebot für sie verbessern können. Wir begleiten die Abonnentinnen und Abonnenten das ganze Jahr über mit speziellen Angeboten und digitalen Events, außerdem können sie sich über exklusive Give-aways freuen", sagt Isabella Maria Wohlwend, die bei der "Spiegel"-Gruppe für Abos zuständig ist.