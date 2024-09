In einem Lizenzdeal hat sich Prime Video drei True-Crime-Projekte von der Beetz Brothers Film Production gesichert, von denen es für zwei nun konkrete Starttermine gibt. So erscheint am 10. November die vierteilige Doku-Serie "German Cocaine Cowboy", eine Woche später folgt dann am 17. November "Milliarden Mike". Der Film "Kill My Doppelgänger" soll dann erst im komenden Jahr folgen.

"German Cocaine Cowboy" erzählt die Geschichte vom Aufstieg der Hamburger Kiezgröße Joe Marx bis an die Spitze des berüchtigten Cali-Kartells in den 1990er Jahren. Joe Marx flüchtet vor der deutschen Polizei nach Kolumbien und wird nach der Verhaftung von Pablo Escobar Teil des berüchtigten Cali-Kartells. Bereits als 15-jähriger hatte Joe Marx beschlossen, ein Krimineller zu werden und obwohl er insgesamt knapp 30 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringt, bereut er nichts. Mit seiner neuen Lebensgefährtin Doris kehrt er zurück nach Deutschland und spielt mit dem Gedanken einen letzten Coup zu machen. Produzenten sind Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler für Beetz Brothers Film Production. Regie führt Peter Dörfler.

Bei "Milliarden Mike" handelt es sich um Peter “Mike” Wappler, Deutschlands schillerndsten Hochstapler. Die Doku wird als "humorvolles und wendungsreiches Psychogramm" angekündigt. In der Beschreibung heißt es: "Wer Mike Wappler zuhört, vergisst fast, dass er einem berechnenden und äußerst geschickten Betrüger auf den Leim geht, dessen Talent genau darin besteht, Behauptungen wie eine Wahrheit aussehen zu lassen. Den roten Faden der Dokumentation bildet Mikes Erzählung – dem Zuschauer steht dabei immer offen: Glaubt er Mike oder fällt er auf ihn rein? In einer vielschichtigen Crime Comedy spielt der Film mit der Grauzone zwischen Realität und Fiktion."

Die Doku begleitet sein erstes Jahr in Freiheit, ist von seinem ersten Freigang bis zur Anbahnung seines neuesten Coups mit der dokumentarischen Kamera dabei. Interviews von Umfeld und Gegnerinnen und Gegnern. Produzent ist Reinhardt Beetz und Executive Producer Nadine Neumann für Beetz Brothers Film Production. Regie führte Ina Kessebohm.

"Kill My Doppelgänger" dreht sich kommendes Jahr dann um einen der rätselhaftesten wahren Kriminalfälle der letzten Zeit: Die junge Beauty-Bloggerin Shahraban wird am 16. August 2022 tot in einem Auto in einem Wald bei Ingolstadt aufgefunden. Doch die Leiche gehört tatsächlich einer anderen Frau, die Shahraban verblüffend ähnlich sieht. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau gezielt über Instagram ausgewählt und in den Wald gelockt wurde, wo sie mit mehr als 70 Messerstichen getötet wurde. Produziert wird die Dokumentation von Beetz Brothers Film Production mit Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler als Produzenten. Regie führen Carsten Gutschmidt und Cordula Stadter.