am 17.09.2024 - 16:43 Uhr

Auch wenn in den letzten Tagen noch andere durchaus lautstark Ansprüche anmeldeten, hat man sich bei CDU und CSU nun recht schnell doch auf festgelegt, wer die Union als Kanzlerkandidat in die nächste Wahl führen soll - und es ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Am Abend wird er nun auf diversen Sendern Rede und Antwort stehen und die Gelegenheit bekommen, sich zu präsentieren.

Das Erste schiebt um 20:15 Uhr eine 15-minütige Sendung "Farbe bekennen" ein, in dem sich Friedrich Merz den Fragen von Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Der Start von "Mord mit Aussicht" und der weiteren Programme verschiebt sich dementsprechend. Um 23:05 Uhr zeigt Das Erste obendrein nach den "Tagesthemen" noch ein 15-minütiges Porträt von Friedrich Merz. Der Film wird von Anna Herbst, Rupert Wiederwald und Carolyn Wißing verantwortet.

Schon bevor sich Friedrich Merz im Ersten äußert, ist er auch im ZDF zu Gast, hier im Rahmen eines "ZDF Spezial", das dort ab 19:20 Uhr im Anschluss an die "heute"-Nachrichten gezeigt wird. Moderiert wird es von Bettina Schausten. Auch im ZDF verschiebt sich der Start der Primetime dadurch auf 20:30 Uhr, die 15 Minuten spart man aber bei "Frontal" direkt wieder ein sodass das "heute-journal" trotzdem zur gewohnten Zeit um 21:45 Uhr beginnen soll.

Und auch bei RTL wird man Friedrich Merz am gleichen Abend noch interviewen, hier widmet man "RTL direkt" zu einem "RTL direkt Spezial: Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Gespräch mit Pinar Atalay" um. Die Sendung läuft wie üblich um 22:15 Uhr.