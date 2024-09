am 18.09.2024 - 08:01 Uhr

Mit einigen Neuerungen und gleich zwei Specials wird die neue Staffel von "Ninja Warrior Germany" im Herbst bei RTL zu sehen sein. Insgesamt wird RTL elf Mal zur Primetime auf das von Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen moderierte Format setzen. Los geht's, wie im Vorjahr, Mitte Oktober – konkret am Freitag, 17. Oktober zur besten Sendezeit. Die zehn regulären Sendungen teilen sich so auf: Sechs Vorrundenshows, zwei Halbfinals und zwei Finalshows. Dazu kommt wie üblich auch ein Prominentenspecial. Für dieses steht auch schon ein Sendetermin fest: Es wird zwischen den Jahren zu sehen sein, am Freitag, 27. Dezember.

Weitere neue Hindernisse in den Vorrunden sind: Das Glockenspiel, die Zauber-Würfel, das Seil-Labyrinth, die Schwebenden Leisten, die Bungee-Boxen, Die Blitz-Rutsche und das Kaleidoskop. RTL Studios produziert "Ninja Warrior Germany", das mit den beiden vergangenen Staffeln im Schnitt je über 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht hat.