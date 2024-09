© Sat.1

"PBB"-Livestream kehrt zurück

Und auch nachts tut sich etwas in Sat.1 – wenn auch nur temporär. Auch in diesem Jahr wird es wieder die lineare Übernahme des "Promi Big Brother"-Livestreams geben. Die neue Staffel des Reality-Events beginnt bekanntlich ebenfalls am 7. Oktober, dann mit einer vierstündigen Auftaktshow. An dieser schließt sich wie gewohnt die "Late Night Show" von "PBB" an, die bis halb zwei Uhr nachts geplant ist. Danach und bis ran ans "Frühstücksfernsehen" sind Live-Bilder der Promis geplant. An den folgenden Tagen der Woche beginnen die Live-Bilder zwischen 23:50 und etwa halb zwei Uhr nachts.