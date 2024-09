Einen Hauch von Kindergeburtstag hatte das, was ProSieben da am Dienstag zur besten Sendezeit über die Bildschirme jagte. In der neuen und von SEO Entertainment produzierten "Superduper Show" sagen ja schließlich die Kleinsten, was für eine Sendung sie im Fernsehen sehen möchten – und Promis müssen das dann bestmöglich bauen. So ergeben sich "fünf Mini-Shows pro Ausgabe" – unter anderem mit den Kaulitz-Brüdern vor der Kamera. Geplant war die Ausstrahlung von zunächst vier Folgen, doch die drei weiteren bleiben zunächst in der Schublade.

Gegenüber DWDL.de hat ProSieben bestätigt, dass man den Programmplan am Dienstag umwirft und die neue "Superduper Show" nach nur einer Ausgabe wieder rausnimmt. In dieser Woche war das Format mit schwachen 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen an den Start gegangen. Für immer soll das Programm allerdings nicht verschwinden, stattdessen laufen schon in die Zukunft gerichtete Planungen.



Dazu ProSieben-Sprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL.de: "'Die Superduper Show' hat am Dienstagabend ihr Publikum leider nicht gefunden. Deshalb nehmen wir die Show aus dem Programm. Wir glauben allerdings nach wie vor an das Potential der Show und bringen sie 2025 auf einem Sendeplatz zurück, der es Familien einfacher macht, die Show zu verfolgen.“

Anstelle des Showprogramms wird ProSieben jetzt drei Wochen lang dienstags auf Spielfilme setzen. Welche Filme genau laufen werden, steht aktuell aber noch nicht fest. Die Programmierung ist für Klaas Heufer-Umlauf und sein "Late Night Berlin" nicht ganz unwichtig. Die Quoten des Programms sind natürlich vom jeweiligen Lead-In abhängig. Es läuft weiterhin jeweils am späteren Dienstagabend.