Noch bis Ende September zeigt RTLzwei am Donnerstagabend zur besten Sendezeit seine Reportagesendung "Reeperbahn privat". Der 3. Oktober, auch ein Donnerstag, steht dann ganz im Zeichen von "Armes Deutschland", unter anderem mit einer Primetime-Ausstrahlung von "Armes Deutschland – Carolas Welt", die drei Stunden lang "die bewegendsten Momente" der bekannten Arbeitsverweigerin dokumentiert.

Am 10. Oktober geht es dann rüber in die Vereinigten Staaten. Von Story House kommend, plant RTLzwei dann mit der Ausstrahlung von "Las Vegas privat!". Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten nach Senderangaben "exklusive Einblicke" in den Alltag von Deutschen, die nicht nur in Las Vegas arbeiten, sondern dort auch ihr Leben abseits von Partys, Shows und Casinos gestalten. Es gehe um ihre Träume und Herausforderungen.



Mit dabei sind übrigens auch die von "Bella Italia" bekannten Sascha und Dennis, die in Las Vegas gerne ihre Gesangskarriere vorantreiben möchten. Außerdem: DJane Liz Clark: Sie kämpft mit dem Balanceakt zwischen beruflicher Leidenschaft und den alltäglichen Pflichten als Mutter. Das Ziel von Andreas ist es, professioneller Pokerspieler zu werden. Er hat Deutschland hinter sich gelassen, um in Las Vegas seinen Traum zu verwirklichen. Mit dabei ist zudem eine Burlesque-Tänzerin und die 74 Jahre alte Renate, die vor mehr als fünf Jahrzehnten in Deutschland eine Miss-Wahl gewann und jetzt nochmals den Weg ins Rampenlicht sucht.

Die Doku-Serie zeige eigenen Angaben zufolge eindrucksvoll, dass es nicht jeder schafft, in Las Vegas seinen großen Traum zu verwirklichen. "Las Vegas privat" begleite die Protagonisten auf ihrer Reise durch Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge