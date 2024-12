am 16.12.2024 - 14:34 Uhr

Mit der Verpflichtung unterstreiche man laut Mitteilung des Hauses „das Engagement der Antenna Group, Wachstum und Innovation in ihren weltweiten Aktivitäten voranzutreiben“: Henning Tewes wird zum 1. Januar 2025 neuer CEO der griechischen Antenna Group und wird das breit gefächerte Portfolio über Free-TV, Pay-TV, OTT, Content-Produktion, Radio, Kino, Digital, Musik und Verlagswesen in allen Märkten der Gruppe verantworten.

„Ich freue mich, Henning bei der Antenna Group willkommen zu heißen. Während wir unser Angebot an Inhalten und Medienplattformen erweitern, werden uns sein inhaltliches Wissen und sein Geschäftssinn dabei helfen, weiterhin wirkungsvolle Inhalte zu liefern und gleichzeitig unsere globale Präsenz zu stärken“, sagt Theodore M. Kyriakou, Vorsitzender der Antenna Group, die über Griechenland hinaus - u.a. durch die 2022 erfolgte Übernahme von Sony-Sendern in der Region - auch in Zypern, Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei und Bulgarien aktiv ist.

Henning Tewes war bis November 2022 langjährig für die RTL Group tätig, zuletzt in Köln als Chief Content Officer von RTL Deutschland. Über seine neue Aufgabe in Athen sagt er: „Ich bin Theo für sein Vertrauen und seine Unterstützung dankbar und freue mich darauf, mit einem großartigen Team talentierter Führungskräfte in allen Regionen zusammenzuarbeiten. Die Antenna Group verfügt über bedeutende Vermögenswerte, die weiterentwickelt werden können, um den unterschiedlichsten Zielgruppen außergewöhnliche Unterhaltungserlebnisse zu bieten.“

Kleine Medienwelt übrigens: Die griechische Antenna Group war von November 2021 bis August 2022 kurzzeitig unter Führung von Bert Habets, dem jetzigen CEO der ProSiebenSat.1 Media SE und zuvor langjährigem Manager der RTL Group. Von dort kennen sich auch der der designierte Antenna Group-CEO Henning Tewes und Bert Habets gut.