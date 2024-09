Wenn am 21. Oktober in München die Eyes & Ears Awards in München verliehen werden, dann ist nicht nur die Location neu - erstmals findet die Preisverleihung in der Astor Film Lounge im ARRI statt (DWDL.de berichtete), sondern auch der Moderator. Nach zwölf Jahren, in denen Wolfram Kons zusammen mit Corinna Kamphausen, der Geschäftsführerin von Eyes & Ears of Europe, durch den Abend führte, wird die Aufgabe in diesem Jahr von Amiaz Habtu übernommen.

Habtu ist vor allem bekannt als Moderator der "Höhle der Löwen". Seit der ersten Staffel, die vor zehn Jahren ausgestrahlt wurde, präsentiert er die erfolgreiche Gründershow bei Vox. Daneben moderierte er auch schon die Sat.1-Musikshow "Let the music play" sowie verschiedene Veranstaltungen.

"Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr Amiaz Habtu als Moderator für unsere Awards-Show gewinnen zu können", so Corinna Kamphausen. "Amiaz ist nicht nur charismatisch und wortgewandt, sondern auch ein vielseitiger Entertainer und Moderator, der durch seine präzise und spontane Moderation jedes Live-Event zu einem besonderen Erlebnis macht. Dabei überzeugt er stets mit seiner empathischen, souveränden und humorvollen Art."

Zugleich bedankte sich Kamphausen aber auch bei ihrem "Lieblingskollegen und Freund Wolfram Kons, der wie ich unsere Branche liebt und virtuos durch die Verleihung geführt hat", so die Geschäftsführerin. "Ich durfte zwölf Jahre lang seine Co-Moderatorin sein, und er hat mir immer eine große Sicherheit auf der Bühne gegeben. Nun, da ich mich auf die Gastgeberrolle beschränken werde, ist es jetzt auch hier einfach Zeit für einen Change. Daher: Bühne frei für Amiaz!"