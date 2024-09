Gregor Seberg ist demnächst wieder in der ZDF/ORF-Serie "SOKO Wien" (Österreich: "SOKO Donau") zu sehen. In der 20. Staffel der Serie kehrt Seberg in seiner Rolle als Helmuth Nowak zurück und wird direkt neuer Chef der "SOKO". Seine Vorgängerin, Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren), verabschiedet sich in die Serien-Pension, sie war seit 2018 in der Serie zu sehen. Für Seberg ist es ein Comeback: Bereits zwischen 2006 und 2017 spielte er in der Produktion mit.

Bis Seberg dann auch tatsächlich wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, fließt aber noch viel Wasser die Donau hinunter. Die Dreharbeiten für die insgesamt 13 Folgen der 20. Staffel finden noch bis Oktober in Wien, Niederösterreich und der Steiermark statt. Voraussichtlich im Herbst 2025 sollen die neuen Folgen dann im ZDF ausgestrahlt werden - auf dem bekannten Sendeplatz freitags um 18 Uhr.

Produziert wird "SOKO Wien" von Satel Film. Dessen Geschäftsführer Heinrich Ambrosch sagt: "Wir sind überglücklich, dass Gregor nach sieben langen Jahren endlich wieder an das Set der ‘SOKO Donau’ zurückkehrt. Gregor bringt nicht nur sein außergewöhnliches Talent, sondern auch seine unvergleichliche Leidenschaft und seine Energie mit, die die Serie auf ein neues Level heben werden. Gleichzeitig möchte ich im Namen des Teams Brigitte Kren unseren tiefsten und aufrichtigsten Dank aussprechen. Sie hat die Serie maßgeblich geprägt und sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute in ihrer wohlverdienten SOKO-Pension und hoffen, dass sie diese neue Lebensphase in vollen Zügen genießen kann. Brigitte, du wirst immer ein Teil der SOKO-Familie bleiben!"

Bereits am kommenden Mittwoch, den 25. September, zeigt das ZDF zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ein Primetime-Special von "SOKO Wien". Den Vorabend-Sendeplatz am Freitag übernimmt ab dem 4. Oktober aber erst einmal die neue Staffel von "SOKO Linz". In Österreich geht’s etwas schneller mit neuen Folgen weiter: In ORF 1 sind die neuen Episoden der 18. Staffel ab dem 1. Oktober zu sehen - dann übrigens in der Primetime.