am 23.09.2024 - 20:45 Uhr

Am 10. Oktober startet das Halloween-Special von "Die Verräter", die zweite Staffel ist exklusiv bei RTL+ zu sehen. Lediglich die erste Ausgabe der achtteiligen Staffel wird auch im linearen Programm von RTL gezeigt. Bereits bekannt war, dass die Content Creators (und Ex-"Bachelorettes") Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark in der neuen Staffel zu sehen sein werden. Und nun hat RTL sechs weitere Promis bekanntgegeben, die beim Special teilnehmen.

So ist Bruce Darnell Teil des Casts. Der Choreograf wurde einst durch "Germany’s Next Topmodel" bekannt und war dann lange beim "Supertalent" von RTL zu sehen. Darüber hinaus machen auch Profitänzerin Oana Nechiti, die Schauspieler Thomas Drechsel und Jan Sosniok sowie der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske beim Spiel rund um Lug und Trug mit.

Bestätigt hat RTL nun auch, dass Susan Sideropoulos in Staffel zwei von "Die Verräter" teilnehmen wird. Das ist insofern überraschend, als dass die Schauspielerin auch schon zum Cast der ersten Staffel gehörte - dort schied sie allerdings bereits in Folge eins aus. Nun hat sie die Möglichkeit, es besser zu machen.

Weitere Teilnehmer von "Die Verräter" sind nach DWDL.de-Informationen auch Jimi Blue Ochsenknecht und Dana Schweiger, diese Namen hat RTL bislang aber noch nicht bestätigt. Die Bekanntgabe der sechs neuen "Verräter"-Promis erfolgte nun im Zusammenspiel mit "Wer wird Millionär?", wo am Montagabend ein "Verräter" im Publikum auftauchte. Ähnlich machte RTL es vor einigen Wochen im Legenden-Dschungel.

© RTL / Stefan Gregorowius Im "WWM?"-Studiopublikum saß plötzlich ein "Verräter"

Zwei weitere Teilnehmer für "Promi BB"

Neben "Die Verräter" steht im Oktober mit "Promi Big Brother" eine weitere Show an, in der Promis im Mittelpunkt stehen. Hier hat Sat.1 nun ebenfalls zwei weitere Namen aus dem Sack gelassen, mit dabei sind demnach der ehemalige "DSDS"-Teilnehmer Daniel Lopes und Model Verena Kerth, die zuletzt immer wieder wegen ihrer (Nicht-)Beziehung zu Marc Terenzi für Schlagzeilen sorgte. Bereits bekannt war, dass auch Reality-Sternchen Mike Heiter, Ex-Fußballprofi Max Kruse und "Tatort"-Ermittlerin Mimi Fiedler an der kommenden Staffel teilnehmen werden.