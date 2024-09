ProSieben wird im Oktober seinen nächsten "Green Seven Report" ins Programm nehmen. Konkret soll die Ausstrahlung am Sonntag, den 13. Oktober um 19:05 Uhr erfolgen, wie der Sender ankündigte. Die Folge widmet sich dem Thema "Dress (for) less - Shoppen verboten? Das Experiment" und soll sich mit nachhaltiger Bekleidung befassen.

Moderatorin Viviane Geppert und Christoph "Icke" Dommisch wollen in der Reportage zusammen mit Reporterin Lilli Fischer Antworten auf die Frage suchen, wie ein nachhaltiger Umgang mit Kleidung aussehen kann. Dabei besuchen sie Menschen und Unternehmen, die mit Innovationen bereits Trend setzen und, wie es heißt, zu einem nachhaltigen Klamotten-Konsum "mit Freude, Umsicht und Weitblick" animieren.

Das Thema hat einen ernsten Hintergrund: So sind laut einer Studie im vergangenen Jahr schätzungsweise 530 Millionen Pakete mit 1,3 Milliarden Artikeln an die Händler zurückgegangen. Bei 91 Prozent der Rücksendungen handelte es sich um Kleidung oder Schuhe.