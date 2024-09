Es ist das nunmehr schon dritte Mal, dass Olaf Scholz dem RTL-Magazin "RTL Direkt" einen Besuch abstattet. Nach 2021, damals noch als Kanzlerkandidat, und auch im Juni 2023 war Scholz schon bei "Am Tisch" dabei. Am Dienstag, 8. Oktober, ab 22:15 Uhr kommt es zu einer rund einstündigen Neuauflage von "RTL Direkt Spezial: Am Tisch mit Olaf Scholz". Dabei handelt es sich um eine Sonder-Ausgabe des RTL-Nachrichtenmagazins, in der Politiker mit Bürgerinnen und Bürgern an einem Tisch diskutieren. Neben Scholz nahmen an diesem Tisch in den zurückliegenden Jahren auch schon Robert Habeck, Annalena Baerbock und Armin Laschet Platz.

Scholz kam im September 2021 auf etwas mehr als acht Prozent Marktanteil, im Sommer 2023 wurden zehn Prozent gemessen. Details zur von Pinar Atalay im Oktober moderierten Sendung liegen noch nicht vor. Sie nimmt aber erneut mehr Sendezeit ein als eine übliche Folge des RTL-Magazins. Es endet eigentlich um 22:35 Uhr, am 8. Oktober aber erst um 23:15 Uhr. Das heißt auch: Vom Magazin "Extra" wird an diesem Tag nur eine verkürzte Ausgabe gesendet.

Der Auftritt von Scholz bei RTL dürfte nicht von ungefähr kommen. In den vergangenen Wochen wurde auch parteiinterne Kritik an ihm lauter. Der Vorwurf: Scholz sei zu viel Moderator koalitionsinterner Querelen und zu wenig Führungsfigur. Darauf reagiert der Kanzler nun, glaubt man einem frischen Artikel des Blattes "Bild". Laut diesem plane Scholz jetzt die "Operation Attacke" – sein Ziel: Die Wiederwahl bei den Bundestagswahlen, die aktuell für September 2025 vorgesehen sind. Zur Attacke gehört dann offenbar auch, (im TV) präsenter zu werden.