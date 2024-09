Filmproduzentin Regina Ziegler ist in Berlin mit dem Deutschen Gründerpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. "Als junge Frau hat Regina Ziegler in den frühen 70er Jahren ihre Produktionsfirma gegründet, in einer Zeit, in der die Film- und Fernsehbranche noch eine reine Männerwelt war. Mit Ausdauer und Selbstbewusstsein hat sie ein über die Jahrzehnte hinweg erfolgreiches unabhängiges Produktionshaus aufgebaut", erklärte die Gründerpreis-Jury.

Die 80-Jährige war einst die erste Frau, die sich traute, in Deutschland ihre eigene Filmproduktionsfirma zu gründen, als persönlich haftende Einzelunternehmerin. Mit der Regina Ziegler Filmproduktion, die sie 1973 für gerade einmal 60 Mark ins Leben rief, hat sie inzwischen mehr als 500 Produktionen realisiert.

In seiner Laudatio würdigte ZDF-Intendant Norbert Himmler die Preisträgerin als eine Unternehmerin "mit ungeheurem Mut, Risikobereitschaft und einem unerschütterlichen Selbstvertrauen". Ziegler habe ihre Produktionsfirma in einer Zeit gegründet, in der das für Frauen eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen sei. "Während die Emanzipationsbewegung noch in den Kinderschuhen steckte, waren Sie Deutschlands erste Filmproduzentin – und blieben für viele Jahre lange die Einzige in der Branche", so Himmler. Dabei habe Regina Ziegler in ihren Filmen immer wieder auch schwierige und unbequeme gesellschaftliche und politische Themen behandelt. "Mit ihrem kreativen und unternehmerischen Lebenswerk hat Regina Ziegler deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben."

Ziegler selbst sieht die Auszeichnung indes nicht nur als Anerkennung. "Der Preis macht mir Mut, weiterzumachen", sagt die Preisträgerin.