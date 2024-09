© Telekom

In der Serie schlüpft "The White Lotus"-Star Alexandra Daddario in die Rolle einer talentierten Chirurgin und verkappten Hexe. Inhaltlich geht's im 17. Jahrhundert in Schottland los: Suzanne Mayfair beschwört einen Geist, der sie zur ersten Hexe der Familie macht und Böses entfesselt. Hunderte Jahre später erfährt eine aufstrebende Neurochirurgin in San Francisco, Dr. Rowan Fielding, dass sie die Erbin dieser mächtigen Hexenfamilie ist. Rowan geht nach New Orleans, um mehr über ihre Herkunft und ihre Familie zu erfahren. Dabei wird sie nicht nur mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert, sondern muss sich auch einer düsteren Macht stellen, die ihre Familie seit Generationen verfolgt.

Für MagentaTV ist es damit schon die zweite Serie, die auf den Stoffen von Anne Rice basiert. Im Frühjahr zeigte man nicht nur die erste, sondern auch die zweite Staffel von "Interview with the Vampire", auch hier erfolgte die deutschsprachige Erstausstrahlung zunächst bei Sky. In den USA hatte AMC mit "The Talamasca" eine weitere Serie bestellt, für die die Autorin die Vorlage lieferte.

Darüber hinaus hat MagentaTV jetzt auch noch die Fortsetzung von "Meine geniale Freundin" in Aussicht gestellt, die vierte Staffel ist ab dem 28. November auf der Plattform verfügbar. Die Serie basiert auf dem als "Neapolitanische Saga" bekannten Romanzyklus von Elena Ferrante und begleitet die eigenwillige, furchtlose Raffaella Cerullo, genannt Lila, und die schüchterne, disziplinierte Elena ‘Lenù’ Greco durch die verschiedenen Phasen ihres Lebens. Mit der vierten Staffel steuert die Serienadaption der Reihe ihrem Finale entgegen.