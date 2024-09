RTL hat nun auch die letzten sieben Personen verraten, die sich in Staffel 2 auf das mörderische Spiel um Verrat und Loyalität und um den Silberschatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro einlassen. Demnach sind auch die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder, Schauspieler Oliver Korittke, Moderatorin Gülcan Kamps, Profitänzer Massimo Sinato, Unternehmerin Dana Schweiger, Ex-Kunstturner Philipp Boy sowie der Sänger und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht mit dabei.

Sie komplettieren das Feld, dem - wie in den letzten Tagen schon bekanntgegeben - ansonsten auch noch die Content Creator Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark sowie Model und Choreograph Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, die Schauspieler Susan Sideropoulos, Thomas Drechsel und Jan Sosniok sowie der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske angehören. Für Susan Sideropoulos ist es eine Rückkehr, weil sie auch schon zum Cast der ersten Staffel gehörte - da allerdings schon in Folge 1 ausschied.

Die zweite achtteilige Staffel, die erneut von Sonja Zietlow moderiert wird, ist als Halloween-Special angelegt und startet am 10. Oktober. Während die erste Folge prominent auch im linearen RTL-Programm um 20:15 Uhr zu sehen sein wird, bleiben alle weiteren Folgen allein der zahlenden Kundschaft des Streamingdienstes RTL+ vorbehalten. Dort stehen am 10. Oktober schon zwei Folgen zur Verfügung, dann erfolgt die weitere Veröffentlichung wöchentlich. Produziert wird das Format von Tower Productions.

"Die Verräter" wurde am Mittwochabend mit dem Deutschen Fernsehpreis als Beste Reality ausgezeichnet. Die erste Staffel des international sehr erfolgreichen Formats erzielte allerdings vor allem bei der linearen Ausstrahlung noch recht ausbaufähige Quoten. RTL-Chefin Inga Leschek sagte im DWDL-Interview: "Die Medienforschung hat uns aber dann eindeutig gespiegelt, dass die Menschen, die es geschaut haben, unsere erste Staffel sehr gut fanden. Wir hatten selten bessere Werte bei einer RTL-Sendung (...). Wir glauben hier ein Ass im Ärmel zu haben und das geben wir nicht so leicht auf. Dieses Jahr hatten wir leider keinen Platz mehr im RTL-Grid, aber wollten die Marke nicht ein ganzes Jahr ruhen lassen, weil wir dann wieder bei Null hätten anfangen müssen. Also kommt RTL+ zum Zug und der Cast der Halloween-Staffel ist dementsprechend ein bisschen jünger und streaming-affiner." Im ersten Halbjahr 2025 steht dann die nächste Staffel an, die auch wieder komplett bei RTL im linearen Programm laufen soll.